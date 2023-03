Dan Petrescu, înșelat de soție cu un coleg de la națională. Cum arată azi Dana Petrescu, femeia care tratează frigiditatea și impotența

Dan și Dana Petrescu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din perioada Generației de Aur. Cei doi au fost împreună timp de 11 ani, dar au divorțat în anul 2003. Dana a fost prima soție a antrenorului de la CFR Cluj și a decis ca după despărțirea de fostul internațional să nu mai fie prezentă în lumina reflectoarelor. Unul dintre motivele care a condus la această decizie poate fi reprezentat și de faptul că femeia a recunsocut că l-a înșelat pe Dan Petrescu cu Radu Niculescu.

Fostul internațional chiar a fost colegul de cameră al lui Petrescu, când cei doi jucau pentru echipa națională de fotbal. Tehnicianul a decis să se despartă de prima soție chiar dacă au două fete împreună, Rebecca și Chelsea. Dan Petrescu nu a putut să treacă peste ideea că a fost înșelat timp de trei ani cu Niculescu. Ulterior, femeia și-a refăcut viața cu un bărbat cu 12 mai tânăr față de ea. Este vorba de Marian, un jurist, care este cunoscut în lumea mondenă după porecla „Versace”.

Cu ce se ocupă Dana Petrescu în prezent

Dana Petrescu este împreună cu juristul de aproape 17 ani chiar dacă nimeni nu credea în relația lor la început. Marian era unul dintre cei mai curtați burlaci înainte de a începe o relație cu Dana. Fosta soție a antrenorului român a sintetizat, printr-o postare pe o rețea socială, ultimii ani din viața ei alături de actualul partener.

„După 17 ani de când ne-am cunoscut, pot spune că mă aflu într-o relație. Mereu am fost preocupată de relații și am primit darul unei relații cu multe provocări. Fiecare provocare a adus schimbare, creștere și auto-cunoastere. Am crezut că noi alegem partenerul. Nimic mai puțin adevărat. Partenerul este adevăratul maestru, relatia este adevărata școală”, a scris Dana.

Dana Petrescu are o formă de invidiat la vârsta de 54 de ani. Atât viața personală, cât și cea profesională îi aduc bucurii fostei soții a lui Petrescu. Ea a urmat cursurile unei facultăți din Londra și în prezent este specialist în terapie psihosexuală și de cuplu, tratând frigiditatea, absența totală a orgasmului la femei și impotența. Ea chiar și-a deschis o clinică în București, potrivit Impact.ro.