Cristiano Ronaldo, surpriză pentru un copil salvat din cutremurul din Siria. „Am crezut că este un vis. Nu mi-a venit să cred”

Un băiețel din Siria salvat din cutremur le-a spus salvatorilor că vrea să-l cunoască pe Cristiano Ronaldo, iar dorința lui s-a îndeplinit. Copilul a fost invitat la un meci al fotbalistului din Arabia Saudită. Nabil Saeed a făcut această cerere lucrătorilor de salvare din Siria într-un videoclip distribuit pe reţelele de socializare luna trecută, după cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a lovit Turcia şi Siria, pe 6 februarie.

„Când l-am văzut pe Ronaldo, am crezut că este un vis. Nu mi-a venit să cred. Când se va termina acest vis, nu ştiam. Mă rog la Dumnezeu ca acesta să nu fie un vis. Mi-aş dori ca toată lumea să-l poată vedea pe Ronaldo. Este o persoană foarte drăguţă”, a mai spus Saeed, potrivit Mediafax.ro.

Nabil Saeed, a young boy from Syria has achieved his ‘dream’ of meeting Cristiano Ronaldo. ❤️

pic.twitter.com/wm5CSKakde

— TC (@totalcristiano) March 3, 2023