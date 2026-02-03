AI îi ajută pe nevăzători să afle detalii despre lumea din jur

Inteligența artificială devine un instrument revoluționar pentru persoanele nevăzătoare, oferindu-le posibilitatea de a primi descrieri detaliate despre propriul corp, haine și mediul înconjurător, potrivit unb.com.bd.

Tehnologia le permite să obțină informații vizuale care, până de curând, erau aproape imposibil de accesat, transformând modul în care se raportează la propria identitate și la lumea înconjurătoare.

Aplicații precum Be My Eyes, Envision și Aira Explorer analizează fețele, vestimentația și spațiile în care se află utilizatorii, generând descrieri textuale. Aceste informații sprijină activități cotidiene: alegerea ținutelor, machiajul, îngrijirea personală sau înțelegerea fotografiilor vechi, aducând autonomie și independență vizuală celor care nu au văzut niciodată sau și-au pierdut vederea.

Lucy Edwards, creatoare de conținut care și-a pierdut vederea în copilărie, a explicat impactul acestor instrumente.

„Toată viața am crezut că a mă vedea pe mine însămi este imposibil. Acum pot ști cum arăt și cum arată mediul din jurul meu. Schimbă complet perspectiva asupra vieții.” Pentru Edwards, AI a oferit pentru prima dată o imagine clară a feței sale după mai mulți ani: „Nu am avut o percepție reală despre chipul meu în ultimii 12 ani.”

Directorul Envision, Karthik Mahadevan, a povestit că utilizatorii întreabă cel mai des: „Cum arăt?”. AI poate analiza fotografii recente sau din trecut, permițând oamenilor nevăzători să acceseze amintiri vizuale inaccesibile anterior. Edwards a declarat: „Pot vedea cum arătam alături de soțul meu în ziua nunții.”

Specialiștii au avertizat însă asupra riscurilor emoționale. Helena Lewis-Smith, cercetătoare în domeniul sănătății mintale, precizează că descrierile AI pot induce presiuni nerealiste asupra aspectului fizic, generând comparații cu idealuri de frumusețe construite de algoritmi. Comentarii despre textura pielii sau forma trăsăturilor pot alimenta anxietatea și nesiguranța.

Tehnologia mai are limite. Mahadevan a recunoscutcă algoritmii pot produce erori: culori incorecte, expresii inventate sau detalii greșite atunci când datele vizuale lipsesc. Joaquín Valentinuzzi, utilizator nevăzător, spune că astfel de greșeli pot afecta încrederea: „Poți ajunge să te simți nesigur dacă folosești aceste descrieri pentru autocunoaștere.”

Cercetătorii au atras atenția că AI nu poate interpreta emoțiile sau identitatea corporală în profunzime. Meryl Alper, de la Northeastern University, explică: „Imaginea corporală nu poate fi redusă la un set de descrieri. AI nu poate surprinde cine suntem în diverse momente sau ce ne definește expresiile.”

Chiar și cu aceste limitări, mulți utilizatori consideră că accesul la informație vizuală prin AI este o experiență eliberatoare, oferind autonomie și o conexiune mai profundă cu propriul corp și mediul înconjurător, deschizând noi perspective pentru cercetare și utilizare personală.