Agenția Națională de Transplant, premiată pentru contribuția remarcabilă în activitatea de donare și transplant de organe

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.

Premiul pentru contribuție remarcabilă în activitatea de donare și transplant de organe revine Agenției Naționale de Transplant.

În 2025, Agenția Națională de Transplant și-a concentrat eforturile pe extinderea rețelei de spitale acreditate pentru activitățile de prelevare și transplant, pe formarea personalului specializat și pe accelerarea proceselor de digitalizare.

În același timp, agenția a lansat noi campanii publice de informare privind donarea de organe - un domeniu în care România, din păcate, se află încă pe ultimele locuri în Europa. Aceste eforturi sunt mai mult decât importante pentru a schimba percepții, a salva vieți și a recâștiga încrederea publicului.

Premiul a fost ridicat de dna Darina Vatașchi, soția directorului executiv al Agenției Naționale de Transplant.

„Sunt Darina Vatașchi și îl reprezint pe soțul meu în seara aceasta, pe domnul dr. Ghenandi Vatașchi, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant. În primul rând, este o mare onoare să mă aflu aici. Cu bucurie și emoție să primesc acest premiu de excelență în numele soțului meu. Am și un mesaj să vă transmit din partea lui. El nu poate fi cu noi în această seară. Nu pentru că nu ar fi vrut, ci pentru că misiunea îl cheamă. În numele lui aș vrea să transmit mulțumirile către redacția Capital, pentru că a adus în lumina reflectoarelor această cauză vitală. Și de asemenea aș vrea să transmit mulțumiri familiilor donatoare. a căror generozitate în cele mai grele momente oferă speranță altora”, a fost mesajul transmis de soția directorului executiv al Agenției Naționale de Transplant la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025