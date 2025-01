EVZ Special Adriana Manu, FAN Courier Express: „Cel mai important proiect este extinderea rețelei de lockere FANbox”







FAN Courier Express se află printre companiile nominalizate în Top 300 de Companii din România. Revista Capital este cea care realizează an de an acest clasament.

Compania FAN Courier Express a fost fondată în anul 1998 și a ajuns astăzi să fie lider pe piața de curierat din România. Adriana Manu, Marketing&PR Manager, a transmis pentru revista Capital că ultimii trei ani au dus la schimbări rapide de strategie.

Investiții realizate de FAN Courier Express în 2023

„Ca efect al acestor reașezări, am încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 250 milioane de euro. Este în creștere cu 12% față de anul anterior”, a transmis aceasta. Pentru anul 2024 se preconiza o cifră de afaceri de aproximativ 285 milioane de euro.

„Pentru că ne aflăm în plină expansiune a comerțului online în România, în special de pe piețele asiatice, piața de curierat este și ea în plină creștere, cu un avans estimat pentru sfârșitul anului de 10-12%”, a transmis Adriana Manu.

Pentru 2024, compania se concentrează pe consolidarea prezenței în Europa. Una dintre direcțiile de investiții din acest an este dezvoltarea pe noi puncte de legătură între piața românească și cea vest-europeană.

„Cel mai important proiect în acest sens, pe care îl derulăm deja de doi ani, este extinderea rețelei de lockere FANbox, proiect care va continua până când vom avea lockere instalate în toate localitățile de interes, oriunde este nevoie de noi. Totodată, am extins și rețeaua Collect Point prin PayPoint Colet Expres. Ne bucurăm să putem spune că, în acest moment, avem cea mai mare rețea de livrare out of home din România”, a declarat Marketing&PR Manager.

Investițiile în logistică au modernizat și tehnologizat depozitele din Brașov, Chiajna, Iași și Arad. Acestea vor fi dotate și cu sisteme performante de sortare. De asemenea, investițiile au fost direcționate spre construcția unui nou centru logistic de fulfillment la Ștefănești.

Provocările prin care a trecut compania

„De pe lista investițiilor nu lipsesc achiziția de mașini electrice și investițiile în sustenabilitate, precum și dezvoltarea tehnologică, inovația și automatizarea continuă, cu un rol esențial în evoluția pieței de curierat”, a susținut Adriana Manu.

Provocările nu au lipsit nici în anul 2024. Conflictul de la granița continuă să fie o situația complicată în continuare. Acest lucru se întâmplă întrucât nu este luată în cazul o rezolvare a acestui război.

„Pe de altă parte, pe plan intern, lipsa predictibilității fiscale sau riscul introducerii de noi taxe și impozite care se aplică de regulă ”peste noapte”, nu pot decât să aibă un impact negativ la nivelul companiilor, deci și la noi”, a adăugat Manu.

De asemenea, de mai mulți ani de zile se resimte și lipsa cronică a forței de muncă specializate. Acest lucru face ca procesul recrutării să fie și mai dificil. Găsirea oamenilor necesită astfel mai mult timp și mai multe resurse financiare.