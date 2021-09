Adrian Năstase a spus dacă intră în Alianța pentru Patrie, alături de Dragnea. E alertă în PSD

Printre cei care au reacționat după dezvăluirile lansate de Dragnea se numără și Viorica Dăncilă, care i-a răspuns în forță fostului președinte al PSD.

Astfel, într-un interviu acordat ziarului Cetățeanul, cel care a fost învins de Traian Băsescu la alegerile prezidențiale din 2004 a spus cum privește mesajele lansate de Dragnea în primul interviu după eliberare. Amintim că odată cu anunțul lansării partidului Alianța pentru Patrie, Liviu Dragnea s-a referit la Adrian Năstase ca la un „un mare patriot″.

Fără a o spune direct, a fost un mesaj clar care i-a deschis fostului prim-ministru al României calea spre APP. Totuși, Năstase l-a liniștit pe Dragnea, căruia i-a transmis că trecutul din PSD nu poate fi șters niciodată din memorie.

„Eu, de-a lungul anilor, am fost membru de la înființarea FSN. Am fost membru al acestui partid indiferent de denumirile ulterioare și, mai ales, mă consider membru fondator al PSD, pentru că în 2001 PDSR s-a unit cu PSDR, partidul domnului Cunescu și s-a format o entitate politică, după părerea mea modernă și care a avut un rol important în realizarea unor obiective importante pentru România.

Când a renunțat Năstase la PSD

După 2004, odată cu problemele pe care le-am avut în justiție, eu am renunțat la funcția de președinte executiv, dar am rămas membru. Mai târziu, după 2012, nu am mai fost nici măcar membru al PSD, din cauza regulilor interne ale partidului, dar am rămas în continuare atașat unui proiect la crearea căruia am avut un rol important.

Am urmărit cu atenție, am fost alături de Partidul Social Democrat de-a lungul anilor și nu am dat curs niciunui alt tip de invitație de a merge la o altă formulă politică. Conducătorii partidelor pot fi mai buni, mai răi, mai eficienți, mai puțin eficienți, dar eu sunt legat de zeci sute de mii de oameni care au fost alături de mine la alegeri inclusiv la alegerile prezidențiale.

Și de aceea, practic, mi-ar fi imposibil să merg la o altă formațiune politică. Ăsta e răspunsul lung. Răspunsul scurt este nu (n.r. – a răspuns dacă s-ar vedea inclus în APP).

Nu voi merge la un alt partid, deși pot să devin membru al unui alt partid, dar nu voi face acest lucru din respect pentru sutele de mii de oameni care au fost alături de mine în perioade dificile și care au avut încredere în mine.

Cine e marele inamic al lui Adrian Năstase

Iar, sigur, vârsta devine din ce în ce mai mult un impediment pentru a face politică și sunt conștient de acest lucru. (…) Cât timp a fost președinte, Dragnea a încercat în mod evident să adauge poate într-un mod exagerat o dimensiune națională de patriotism economic Partidului Social Democrat.

Ceea ce după părerea mea era o idee foarte bună, dar nu cred că a fost foarte bine pusă în aplicare. De altfel, dacă vă veți uita pe unele dintre comentariile mele pe blog în ultimii ani am vorbit destul de des despre nevoia ca PSD să-și adauge și o componentă socială mai puternică, și o componentă națională mai puternică.

Și aminteam faptul că un partid mare cum este PSD ar trebui să aibă un orizont mai larg și să aibă lideri care să dea mesaj de acest tip așa cum se întâmpla în perioada în care conduceam PSD și când aveam și lideri de genul Iorgovan, de ce nu Adrian Păunescu, pentru zona națională și lideri de sindicat pentru a accentua zona socială sau mesajele pe zona socială.

PSD, într-un fel din încercarea de a scăpa de anumite critici și pentru a deveni frecventabil în cadrul Partidului Socialiștilor Europeni, a renunțat într o anumită măsură la aceste componente și nu a mai dorit să marcheze mai puternic teritoriul electoral cu astfel de mesaje.

Mare atenție la AUR

În aceste condiții a apărut în mod evident AUR și a fost o surpriză destul de puternică. Dar și în interiorul partidului fără îndoială că au existat astfel de tentații așa încât mesajul lui Dragnea, chiar dacă el nu este direct în măsura în care el nu va fi liderul acestei formațiuni care nu știu dacă există sau nu…

Dar mesajul lui ar trebui înțeles și de către PSD, care într-o formulă moderată ar trebui să-și adauge în condițiile de acum de competiție din ce în ce mai puternică în interiorul Uniunii Europene, în condițiile pandemiei, în condițiile în care se renaționalizează politica externă a acestor state, ar trebui deci să-și adauge aceste componente.

Dacă nu, sigur că Dragnea poate să atragă o parte dintre acești oameni pentru o formulă sau alta a acestor partide pe care le-am menționat și care fie se vor topi ulterior în AUR, fie după aceea partidul AUR, ca atare, se va transforma într-o federație de partide sau într-o alianță mai largă.

De aceea, eu cred că ar trebui în mare masură și ar fi foarte important ca dincolo de ceea ce poate să fie planul personal al lui Dragnea bazat pe o frustrare care este evidentă, să înțelegem că în România, în condițiile în care gradul de sărăcie crește, vor apărea din ce în ce mai puternic aceste rădăcini ale unei mișcări cu tendințe spre extreme naționale sau chiar naționaliste″, a declarat Năstase pentru cetateanul.net.

Până în prezent, Alianța pentru Patrie a strâns 8.000 de urmăritori pe Facebook.