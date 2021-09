Liviu Dragnea, făcut mincinos de omul în care a avut cea mai mare încredere: ”Nu am fost niciodată la sediul SRI”

Despre Dăncilă, Liviu Dragnea a spus că, la câteva luni de la numire, a fost preluată total de SPP și SRI.

”Funcția de premier nu a depășit-o pe Viorica Dăncilă, pentru că ea a vrut mai mult apoi. A vrut să fie și președinte de partid, a vrut și la Președinție… Față de ceilalți doi (n.r. – Mihai Tudose și Sorin Grindeanu), doamna Dăncilă nu a blocat nicio măsură din programul de guvernare. Cam la cinci, șase luni după ce a fost numită (n.r. – prim-ministru), doamna Viorica a fost preluată total de SPP și SRI…”, a spus Liviu Dragnea la Realitatea TV.

Fostul premier Viorica Dăncilă, în prezent angajată la Banca Națională a României, a declarat că tot ce a spus Dragnea e fals.

”E total fals ce spune domnul Dragnea, probabil cineva l-a informat greșit, că altfel nu se poate explica. Dacă eram omul sistemului, mai pierdeam guvernarea, mai plecam din partid, mai stăteam acasă cât am stat eu? E o contrazicere clară. Eu nu am vorbit niciodată cu domnul Pahonțu (n.r. șeful SPP) sau cu cineva de la SPP sau SRI, în afară de relațiile interinstituționale firești.

Nu am fost niciodată la sediul SRI, nici nu știu unde se află, ce să vă spun mai mult? Ceea ce pot să vă spun onest este că nu m-a preluat nimeni, niciodată, nu cunosc sistemul de care vorbește domnul Dragnea, pentru că nu am făcut parte din el. Eu am pierdut tot, guvernarea, partidul, am stat un an și ceva acasă, cum se poate spune că am făcut parte din sistem? E absurd!”, a declarat Viorica Dăncilă pentru fanatik.ro.

Potrivit aceleiași surse, Dăncilă a spus că Dragnea nu are nicio dovadă că ea a făcut parte din acest system: ”Sunt oameni care probabil au făcut parte din acest sistem, care au informații din interior, probabil ei i-au transmis unele lucruri lui Liviu Dragnea. Altfel nu văd de ce s-ar apuca să spună așa ceva, fără nici o bază, fără nimic, fără dovezi, fără o motivare logică!”.

Teama lui Iohannis

În cadrul aceluiași interviu, Dragnea a mai vorbit și despre teama pe care o are Iohannis.

”Lui Iohannis îi este teamă că după ce nu va mai fi președinte, îl leagă. Cîțu l-a schimbat pe Stelică de la Justiție, care oricum, nu avea alt obiectiv decât desființarea SIIJ. L-a schimbat pentru ca Stelică de la Justiție să nu facă propuneri care să nu poată fi controlate de ei. Și pentru asta merge cu Florin Cîțu până în pânzele albe.

De câteva luni, toți asistă la acest circ în care sunt implicate PNL, USR PLUS și PSD. Diferența între PSD și ceilalți este că PSD strigă la ambasade că dacă ne alegeți pe noi, noi vă dăm și mai mulți decât vă dau ăștia”, a mai spus Viorica Dăncilă.