Misterul înălțimii lui Adrian Minune. Boala care l-a oprit din creștere

Adrian Minune sau Adrian Copilul Minune este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți maneliști. „Number One”, cum se spune. După el au apărut și alți imitatori care au încercat să-i fure din glorie, Baby Minune, Copilul de Aur. Însă nici unul nu s-a ridicat la nivelul său.

Pe lângă vocea inegalabilă, el iese în evidență și din cauza înălțimii.

Manelistul este unul dintre cei mai scunzi artiști de pe la noi. Dar acest lucru face parte din farmecul său. Mulți și-au pus întrebarea, de-a lungul anilor, care este motivul pentru care artistul a rămas la înălțimea unui copil. Până de curând a rămas o întrebare fără răspuns. El nu a dat detalii pe acest subiect.

În ciuda înălțimii, reușește să susțină spectacole care se întind pe durata a câtorva ore. Iar vocea sa puternică și talentul interpretativ nu sunt afectate de această problemă.

Iată că, după ani și ani, fiica sa, Karmen, dezvăluie misterul, secretul înălțimii lui Adrian Minune.

Karmen Simionescu a vorbit despre afecțiunea de care suferă tatăl ei și care l-a împiedicat să crească în înălțime. Problemele lui Adrian Minune au apărut încă din copilărie, iar lipsa unui tratament medical au făcut afecțiunea să nu poată fi vindecată. Acum, înălțimea a devenit cartea sa de vizită.

„Tata (Adrian Minune – n. red.) nu are niște probleme, pur și simplu are niște glande care nu s-au dezvoltat, dar el nu are nicio problemă cu asta. Dacă ar fi fost în vremea noastră, ar fi existat niște injecții care ajută să crească glanda respectivă. Deci nu e o malformație. Asta e emblema lui. Tata tocmai din cauza staturii lui și din cauză că a fost ăla micu’ în copilărie, care analiza tot, care vedea tot. (…) Se uita la lăutarii ăia vechi cum cântă și a furat meserie”, a povestit Karmen Simionescu.