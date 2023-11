Cum îl cheamă, de fapt, pe Adrian Minune. Artistul a ascuns acest detaliu

Adrian Minune este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele. De ani buni în showbiz, artistul și-a ținut ascuns numele real. Fiica lui a făcut dezvăluirea legată de acest detaliu. Mulți dintre fanii cântărețului au fost șocați de această mărturisire.

Care este numele real al artistului Adrian Minune

Celebrul manelist s-a lansat în muzică atunci când avea șase ani. Adrian Minune cânta la petreceri încă din copilărie, visând la o carieră în domeniul muzical.

Ani mai târziu, artistul a devenit una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute voci din muzica de petrecere.

Pentru atinge succesul în domeniul care l-a consacrat, cântărețul a făcut numeroase sacrificii. Adrian Minune a dezvăluit că a abandonat școala pentru a merge să cânte la nunți și botezuri. La începutul carierei acesta era cunoscut după pseudonimul Adrian Copilul Minune.

Piesele lui au avut întotdeauna mare priză la public, astfel că acesta ajuns în topul maneliștilor. Cu toate că s-a prezentat mereu ca o carte deschisă în fața fanilor, artistul a ascuns un detaliu important legat de viața lui.

Dat de gol de propria fiică

Celebrul cântăreț are un alt nume în buletin față de cel de scenă. Dezvăluire a fost făcută chiar de către fiica acestuia. Karmen Minune a explicat că tatăl ei are cu totul alt nume față de cel pe care îl folosește în viața publică. Prenumele pe care artistul în are în buletin este George.

„Chiar dacă așa îl cunoaște toată lumea, în realitate nu îl cheamă nici Minune, și nici măcar Adrian.În fața lui Dumnezeu mă cheamă Carmen. Și tata are un nume. Șoc! Îl cheamă George. Da (n.red. vorbesc serios)! George Simionescu.”, a spus vedeta.

Adrian Minune pe scenă, George Simionescu în buletin

Fiica artistului susține că există o legătură aparte între familia în care s-a născut și cea a soțului ei. Cântăreața a precizat că socrul ei are același nume cu cel al tatălui ei. Așadar, numele oficial al artistului este George Simionescu.