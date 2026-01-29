ADN-ul uman, descifrat de cercetători cu ajutorul Inteligenței Artificiale

AlphaGenome promite să revoluționeze studiul genomului uman, oferind cercetătorilor noi instrumente pentru a explora structura ADN-ului. În 2024, doi oameni de știință au împărțit Premiul Nobel pentru Chimie pentru AlphaFold2, un program de inteligență artificială capabil să prezică structura proteinelor cu o precizie remarcabilă, potrivit New York Times.

În 2024, doi oameni de știință de la Google DeepMind au împărțit Premiul Nobel pentru Chimie pentru AlphaFold2, un program de inteligență artificială capabil să prezică structura proteinelor, potrivit New York Times. Timp de decenii, oamenii de știință s-au străduit să înțeleagă modul în care lanțurile moleculare se pliază în structuri tridimensionale complexe.

.Demis Hassabis, John Jumper și colegii lor de la Google DeepMind au antrenat AlphaFold2 pentru a prezice formele proteinelor. La introducerea sa în 2020, programul a funcționat atât de bine încât cercetătorii din întreaga lume l-au adoptat rapid pentru studiile lor.

Oamenii de știință au folosit AlphaGenome pentru a studia modul în care funcționează proteinele și cum disfuncționalitatea acestora poate provoca boli. Programul i-a ajutat să creeze proteine noi, unele urmând să fie testate în studii clinice, și poate face predicții despre mii de gene.

Cercetătorii de la Google DeepMind au antrenat AlphaGenome pe o vastă colecție de date moleculare, prezentând rezultatele în revista Nature. Programul poate anticipa dacă o mutație va opri sau activa o genă la momentul nepotrivit, o informație esențială pentru înțelegerea cancerului și a altor boli.

Oamenii de știință au descoperit că genomul uman este extrem de complex și dezordonat, cu procese precum splicingul care permit celulelor să creeze sute de proteine dintr-un singur gen. Blocajele genetice pot fi greu de identificat, deoarece se află adesea la mii sau milioane de baze distanță de genele pe care le controlează.

Cercetătorii de la Google DeepMind au folosit AlphaGenome, antrenat pe miliarde de baze și mii de experimente, pentru a prezice 11 procese genetice diferite. Testele au arătat că mutații aflate la distanțe mari de o genă pot activa aceasta permanent, exemplu fiind TAL1, ceea ce poate conduce la leucemie, deși evaluarea tuturor variațiilor genetice rămâne dificilă.