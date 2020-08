Medeea Marinescu, coleaga sa de breaslă, alături de care joacă îi piesa „Străni în noapte” (de Eric Assous, la Teatrul Național București), a dezvăluit care este motivul din cauza căruia marele actor a renunțat la scenă.

Ea spune că Florin Piersic nu a mai jucat de mai bine de jumătate de an. Potrivit Medeei Marinescu, motivul pentru care actorul octogenar nu a mai urcat pe scenă teatru este chiar pandemia de coronavirus chinezesc, care l-a făcut să îi fie teamă să își continue vocația și să interacționeze cu alte persoane decât cele din familia sa.

Florin Piersic face parte din categoria persoanelor vulnerabile, din cauza problemelor de sănătate aduse de vârsta înaintată, așa că dacă s-ar infecta cu SARS-CoV-2 ar putea ajunge în pragul mortii.

Nici canicula nu-i priește sănătății marelui actor, care evită să iasă din casă în momentele cele mai fierbinți ale unei zile.

„Eu am jucat câteva spectacole în perioada aceasta, şi pe căldură, însă nu este bine. Ar fi fost un risc mare pentru Florin – şi virusul, şi canicula. În ultima perioadă, a crescut foarte mult numărul bolnavilor şi am decis să suspendăm spectacolele. În august aveam patru reprezentanţi, plus cele din septembrie, însă situaţia este incertă şi pentru luna respectivă”, a spus Medeea Marinescu, pentru Click!

Este prima pauză atât de lungă de la scena de teatru pe care Florin Piersic o face, dar actorul este optimist. El speră ca, odată trecută Pandemia, să revină pe scenă și să-și încânte publicul.