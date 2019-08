Celebrul actor a trăit povești de iubire uluitoare. Florin Piersic a avut trei căsnicii, cu actriţele Tatiana Iekel, Anna Szeles şi Anna Torok, cea cu care este însurat şi în prezent. Cu toate că a avut trei soții, actorul a recunoscut că a avut și relații extraconjugale.

Timp de 9 ani de zile, actorul s-a iubit cu Gabriela Werner, în perioada când era însurat cu Anna Szeles.

Cu toate că diferența de vârstă dintre cei doi era de 17 ani, cei doi au devenit iubiţi în 1974, după ce Florin Piersic se despărţise de Tatiana, prima lui soţie. Relația celor doi a durat până în anul 1983, perioadă în care actorul a fost însurat cu Anna Szeles, cea de-a doua soţie.

„Relația mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studentă la IATC, și până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner… am fost 9 ani împreună și da, pot spune că am fost împreună foarte îndrăgostiți unul de altul, fără sa fim într-o relație secretă, din contra pot spune, eram împreună foarte pe față, dar încercând sa nu lovim alte sentimente… dar viața bate filmul și am pornit pe un alt făgaș, fără a mă casatori cu el, din păcate”, a mărturisit fosta amantă a lui Florin Piersic.

Cu toate că au fost împreună aproape un deceniu, actrița a declarat că dacă ar fi rămas împreună, viața ei ar fi fost un calvar.

„Dacă rămâneam cu el, era vai de viețișoara mea…nu trebuie sa crezi in pomii fructiferi, ca ei împart fructele tuturor… Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi este la fel de chipeș”, a mai spus actriţa.

Gabriela Werner locuieşte în prezent in Israel. Ea și Florin Piersic au păstrat legătura, iar acesta o vizitează de fiecare dată când ajunge în Tara Sfântă, scrie verdict.ro.

Te-ar putea interesa și: