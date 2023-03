Adevărul despre cele mai iubite aripioare de pui din lume. Un război care a început în urmă cu mai bine de 60 de ani

Aripioarele de pui picante și crocante, Buffalo Wings, au o poveste care a început în urmă u multe decenii. În anii 1960, un restaurator de culoare pe nume John Young a deschis Wings and Things în Buffalo, New York. Cam în aceeași perioadă, un cuplu de albi pe nume Frank și Teressa Bellissimo a început să vândă aripioare de pui la Anchor Bar, la aproximativ o milă distanță de Wings and Things.

Până în anii 1980, soții Bellissimos au devenit faimoși pentru că se presupune că au inventat aripioarele Buffalo. Cu toate acestea, în ultimii ani, istoricii locali care urmăresc povestea acestui fel de mâncare au atras atenția asupra contribuțiilor lui John Young, precum și a bucătarilor care au venit înaintea lui.

Originile timpurii ale aripioarelor de Buffalo

Aripioarele de pui au avut un loc atât în restaurante, cât și în bucătăria de acasă, de multă vreme, în întreaga țară și în întreaga lume. În Buffalo, cel mai vechi local cunoscut care servește aripioare de pui este Clarendon Hotel. O copie a meniului hotelului din 1 iulie 1857 enumeră un antreu numit „Aripioare de pui, prăjite”. Pe lângă acest meniu, Cynthia Van Ness, directorul bibliotecii și arhivelor de la Muzeul de Istorie din Buffalo, a găsit orețetă pentru aripioare de pui într-un număr din 1894 al Buffalo Commercial Advertiser.

Dar aripioarele de pui nu erau doar un antreu în Buffalo. În anii 1960, restaurantul Wings N’ Things din Washington, D.C., deținut de negri, servea aripioare de pui în sos mumbo. Sosul, uneori ortografiat „mambo” sau „mombo”, își are rădăcinile în Chicago și de atunci a devenit asociat cu D.C. Este posibil ca sosul să-l fi inspirat și pe John Young când a început să servească aripioare la propriul său restaurant cu nume similar, Wings and Things, din Buffalo, în anii 1960.

Nu este clar când și-a deschis Young restaurantul din Buffalo. Deși a solicitat o licență de afaceri pentru Wings and Things în 1966, interviurile cu Young și cu foști clienți indică faptul că probabil a început să vândă mâncare sub acest nume înainte de a solicita licența în acest sens. În orice caz, restaurantul lui Young a devenit cunoscut pentru că servea aripioare întregi, pane, amestecate în versiunea proprie a lui Young de sos mumbo.

La un moment dat, la mijlocul anilor 1960, după spusele lui Frank și Teressa Bellissimo, Anchor Bar a început să servească propria versiune de aripioare de pui. Spre deosebire de aripioarele de la Young’s, aripioarele de pui de la Anchor Bar erau prăjite, rupte în bucăți și amestecate cu sos picant. Cu această rețetă seamănă cel mai mult aripioarele Buffalo de astăzi. Și, pe măsură ce acest fel de mâncare a luat amploare în anii 1970 și 1980, familia Bellissimos a a avut cea mai mare parte a meritelor pentru „inventarea” aripioarelor Buffalo.

Cui îi revine meritul pentru aripioarele Buffalo Wings?

Prima acoperire mediatică a aripioarelor Buffalo s-a concentrat asupra lui Frank și Teressa Bellissimo. În 1972, un reportaj din Buffalo Evening News despre acest cuplu a evidențiat aripioarele Buffalo pe care le serveau. După aceea, cuplul a primit mai multă presă națională: Au fost prezentați într-un articol al Associated Press, într-o emisiune culinară și într-un articol al lui Calvin Trillin publicat în The New Yorker în 1980.

Cu toate acestea, Trillin l-a intervievat și pe John Young pentru articolul său, relatând că Young a contestat afirmația că Anchor Bar a fost primul care a vândut aripioare de porc în Buffalo.

Young se mutase în Illinois în jurul anului 1970, iar când s-a întors în Buffalo, aproximativ un deceniu mai târziu, a fost surprins să vadă câte restaurante serveau ceea ce ei numeau „Buffalo wings”. De asemenea, a fost surprins să vadă că Anchor Bar își revendica titlul de primul restaurant care a servit aripioare – mai ales că el credea că Frank Bellissimo preluase ideea de la el.

„Vindeam 5.000 de kilograme de aripioare de pui în 1962”, a declarat Young pentru The Courier-Express într-un articol din 1981: „Domnul Bellissimo obișnuia să vină la mine și să mănânce aripioarele mele de pui”.

Susținerea lui Young l-a ajutat să-și asigure recunoașterea ca prima persoană care a deschis un restaurant din Buffalo axat pe aripioare de pui. „Îl numește Wings and Things, în asta este specializat, și cred că merită absolut tot creditul pentru asta”, spune Van Ness.

În 2020, fiica lui Young, Lina Brown-Young, a început să servească rețeta de aripioare de pui a tatălui ei pentru „plimbarea cu aripioare” istorică a Buffalo Bike Tours. Turul îl recunoaște pe John Young, care a murit în 1998, drept „Regele aripioarelor”.

În anii 1970, tot mai multe restaurante din Buffalo au început să servească propriile aripioare. Aceste aripioare urmau în mare parte rețeta Anchor Bar, în sensul că erau prăjite, rupte în bucăți și amestecate cu sos picant. În mod frecvent, aceste aripioare veneau cu garnituri de sos de brânză bleu și țelină. Dar unele restaurante au găsit noi modalități de a le servi.

„A existat cel puțin o pizzerie – dacă nu mai multe – în Buffalo care a început să servească aripioare cu pizza în anii ’70”, spune Brian Hayden, director de comunicare și implicare a comunității la Muzeul de Istorie din Buffalo. Asocierea a luat amploare, iar astăzi, este „extrem de popular în Buffalo, pentru o petrecere sau o sărbătoare în ziua meciului, să primești atât o foaie de pizza, cât și o comandă de aripioare pe lângă”.

În anii 1980, mai multe restaurante din afara orașului Buffalo au început să vândă propriile aripioare în stil Buffalo. Franciza Buffalo Wild Wings, denumită inițial Buffalo Wild Wings & Weck, a fost deschisă în 1982 în Columbus, Ohio. Pe măsură ce aripioarele Buffalo s-au răspândit în întreaga țară, au fost asociate cu fotbalul – și în special cu Super Bowl.

Această cerere crescută de aripi de pui a venit cu o schimbare serioasă a prețului. Pe vremea când Super Bowl a început în 1967, aripioarele Buffalo ar fi fost o opțiune ieftină de pui pentru mâncarea din ziua meciului. În mod ironic, creșterea popularității lor de atunci a transformat aripioarele într-una dintre cele mai scumpe și mai populare rețete.