Adevărul despre boala lui Mircea Geoană. Secretarul general adjunct al NATO a dezvăluit care sunt problemele sale de sănătate

Mircea Geoană a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Fostul lider PSD a surprins întreaga lume prin ultimele sale apariții publice. Geoană este vizibil mai slab, dar a rămas și fără părul de pe cap. Secretarul general adjunct al NATO a mărturisit că a avut niște probleme, dar a reușit să treacă cu bine peste ele.

„Sunt bine. Am avut o sperietură. Har Domnului și fiindcă am o genă bună, m-a ajutat să trec peste hop. Am avut o sperietură care a trecut. Ne uităm înainte”, a spus Mircea Geoană în emisiunea lui Marius Tucă. Politicianul ar fi fost diagnosticat cu o boală destul de grea. Ulterior, ar fi urmat un tratament puternic care ar fi condus la schimbările fizice ale fostului președinte al social-democraților. Geoană a fost de nerecunoscut când a participat la reuniunea NATO de la Bucureşti, din noiembrie.



Mircea Geoană: „Anul 2022 a fost unul diferit, plin de provocări”

Datorită funcției pe care o ocupă în interiorul NATO, s-a vorbit destul de mult de viitorul politic al lui Geoană. Numele său chiar a fost vehiculat când s-a vorbit de alegerile prezidențiale din 2024. Mai mult decât atât, mulți au spus că el chiar ar putea fi candidatul pe care PSD să îl susțină pentru funcția de președinte. Politicianul nu comentat încă posibilitatea de a candida la alegeri susținut de social-democrați.

În ceea ce privește anul 2022, Geoană a punctat că „a fost unul diferit, plin de provocări, un an complicat și dur, pe care nu îl vom uita curând”, a transmis politicianul pe contul său de Facebook. Secretarul general adjunct al NATO a scris câteva cuvinte și despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina. „Dar la NATO eram pregătiți și pentru asta – am răspuns rapid, într-un glas unitar, sporind măsurile de apărare a teritoriilor noastre, inclusiv ale României și continuând să sprijinim dreptul la auto-apărare al Ucrainei, în lupta sa pentru a rămâne o națiune liberă și democratică”.