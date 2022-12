Candidat surpriză la alegerile prezidențiale din 2024? Dan Șucu, patronul clubului Rapid, spune lucrurilor pe nume

Dan Șucu este un om de afaceri prosper, fiind patronul Mobexpert. Anul acesta el a preluat 50% din acțiunile clubului Rapid, celălalt acționar fiind Victor Angelescu.

După ce a ocupat scaunul de jurat în emisiunea „Imperiul Leilor” de la Pro Tv și a preluat jumătate din acțiunile clubului de fotbal, mulți oameni au crezut că Dan Șucu își dorește să câștige capital de imagine pentru a începe o carieră în politică. Ba mai mult, s-a speculat și că ar putea candida la prezidențiale în 2024.

Patronul Rapidului a vorbit deschis despre acest subiect: „Exclus! În niciun caz! Nu am niciun fel de dorință, niciun fel de ambiții politice. Nu consider că am nevoie sau că am calitățile pentru a fi politician”.

Dan Șucu, comparat cu Donald Trump

Afaceristul Dan Șucu consideră că principiile sale nu se potrivesc în sfera politică: „Sunt anumite lucruri care în politică se numesc calități, dar eu nu le-aș numi așa. Așa ceva e fără sens pentru mine!”, a mai spus Dan Șucu pentru Fanatik.ro.

Întrebat despre asemănarea cu Donald Trump, Șucu a avut un răspuns tranșant: „Poate părea o matrice, dar nu e cazul. Zero intenție. Nici măcar o virgulă. Nu-mi place nici ideea”.

Legăturile lui Dan Șucu cu sfera politică

Cu toate că numele lui a fost vehiculat pe lista posibililor candidați la alegerile prezidențiale din 2024, Dan Șucu a dezvăluit care este singura lui legătură reală cu sfera politică:

„Din punctul meu de vedere, singura implicare pe care o am în relația cu politicul e că sunt în același timp și președintele celei mai mare confederații patronale din România. În această calitate, negociem cu Guvernul, cu sindicatele, toate punctele de vedere și tot ceea ce ne interesează pe partea de patronat. Dar se rezumă aici.

Motivul pentru care sunt acolo e că sunt om de afaceri român, că dețin o companie de succes și pentru că nu lucrăm în niciun fel cu bugetul și cu statul. Clientul nostru este clientul final. Nu avem niciun fel de legătură, niciun fel de suprapunere cu bugetul de stat.

Am făcut foarte bine că am fugit de astfel de lucruri. Și aici la Rapid, când mă uit în spate, sunt destul de multe lucruri care vin de acum 10-12 ani, e foarte mult de curățat”, a închis acest subiect omul de afaceri.