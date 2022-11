Ce dietă ține Camelia Șucu. Femeia de afaceri are o siluetă de invidiat la vârsta de 57 de ani

Camelia Șucu are 57 de ani, dar femeia de afaceri se poate mândri cu o siluetă de invidiat. Ea a mărturisit că are grijă foarte mare la ceea ce consumă. De asemenea, Șucu a mai adăugat că face destul de multă mișcare. În plus, precum multe alte vedete din România, ea ține postul intermitent. Acesta este cunoscut sub denumirea de „intermitent fasting” și presupune ca timp de opt ore să îți respectă programul alimentar, iar timp de 16 ore, să nu consumi decât apă și ceai.

„Am ținut diete, toate nebuniile posibile în tinerețe, mai ales în adolescența mea. Am avut noroc cu un metabolism bun, îl am în continuare. Cui îi place adrenalina are noroc de o siluetă ok. În afară de adrenalină, însă, îmi place foarte mult să mă mișc, îmi place sportul, îl adaptez vârstei mele și nevoilor mele”. Mai mult decât tât, Camelia Șucu a mărturisit că îi place să fie mereu informată în legătură cu noile suplimente de pe piață și cum acestea te pot ajuta.

Care sunt obiceiurile pe care le respectă cu strictețe Camelia Șucu

Femeia de afaceri a mai adăugat că nu mai mănâncă nimic după ora 19.30. Totuși, ea a precizat că i se întâmplă, destul de rar, să mai iasă în oraș pentru cină, dar în acele zile nu mănâncă nici dimineața, nici seara. În plus, ea a adăugat că postul intermitent a ajutat-o destul de mult pentru a-și menține greutatea. „Acest intermitent fasting pe mine m-a ajutat foarte mult, echilbrează kilogramele, pofta de dulce, de sărat și echilibrează și sistemul hormonal. Eu sunt foarte mulțumită cum sunt ca sănătate și fizic la 57 de ani! Trebuie să fii sănătos la trup și la minte!“, a precizat Camelia.

Camelia Șucu a fost căsătorită cu milionarul Dan Șucu, directorul imperiului de mobilă Mobexpert. Cei doi s-au căsătorit când femeia de afaceri era studentă în anul II la Facultatea de Medicină „Carol Davila”. Fostul cuplu are împreună două fiice. Camelia a mărturisit că a fost timp de doi ani înșelată, iar la momentul divorțului, fostul soț a vrut să o scoată din afacerea familiei. În final, ea s-a ales cu 40 de milioane de euro din afacere, potrivit Click.ro.