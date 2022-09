Părăsită înainte de nuntă. Cristina Șucu, fiica omului de afaceri Dan Șucu, a trecut prin momente grele

Povestea de dragoste dintre Cristina Șucu și Tudor Aposteanu s-a terminat, după ce fostului concurent de la Master Chef i s-au „aprins călcâiele” după o tânără din lumea mondenă din București.

Bărbatul s-a cununat cu Luana Gagu, la scurt timp după ce și-a încheiat toate socotelile cu fiica cea mică a omului de afaceri Dan Șucu. Tânăra a lucrat ca expert economic în mediul diplomatic.

Cu toate acestea, Gagu s-a despărțit, la scurt timp după cununie, de Tudor Aposteanu. Tânăra și-a dat seama rapid că bucătarul nu este în căutarea unei relații serioase, ci mai degrabă după bani și femei frumoase.

În căutarea „fericirii absolute”: bani și femei frumoase

Luana a reușit să-și refacă viața alături de Karoly Borbely, care a fost timp de un an din partea UDMR ministru al comunicaţiilor în cabinetul Tăriceanu.

Văzându-se singur, Tudor Aposteanu a început să-și caute o nouă iubită. Pe lista sa au fost Ioana Voica, fiica omului politic Mădălin Voicu, , Sulekha Ahmed, o tânără de naţionalitate arabă, Laura Alistar, fosta parteneră a lui Bogdan Stelea, precum și Maria Ale, fiica milionarului Iulian Tudor.

Din nefericire, niciuna nu a acceptat să meargă alături de Tudor Aposteanu în fața altarului. Fostul concurent de la Master Chef a vrut, la un moment dat, să se împace cu Cristina Șucu, el fiind atât de disperat încât a trimis o scrisoare presei, dezvăluind detalii din intimitatea lor, scrie RomâniaTV.net.

Tatăl Cristinei Șucu a divorțat după o poveste de iubire ce a durat 20 de ani

Reamintim că omul de afaceri Dan Șucu a fost protagonistul unuia dintre cele mai scumpe divorțuri din România. El a fondat, alături de Camelia Șucu, brandul românesc Mobexpert, iar povestea de iubire dintre cei doi a început încă din perioada când erau la facultate.

Cu toate acestea, după 20 de ani de căsnicie, Dan Șucu a decis să divorțeze de Camelia. Despărțirea nu a fost cu scandal, dar procesul de divorț a durat aproape 2 ani, din cauza averii pe care au avut-o de împărțit.

După cum a mărturisit chiar Camelia Șucu, despărțirea a fost una extrem de dureroasă: „Nu a fost ușor să trăiesc asta, când mi s-a spus că pleacă de acasă, am luat mașina și am plecat să conduc, pentru ca mă relaxează… Noi nu am avut comunicare și nu am avut comunicare de la început, iar cea mai mare greșeală a mea a fost să cred că are dreptate și că este din vina mea. Am plâns mult în perioada aceea și am refulat în sport, făceam sport până la epuizare’, potrivit life.ro

În momentul de față, Dan Șucu este căsătorit cu Diana Șucu, fosta prezentatoare de la TVR. Ea s-a retras din televiziune și s-a implicat în afaceri.