Dan Șucu, despre viitorul echipei din Giulești: „Rapidul va câştiga titlul. Va fi cea mai progresistă echipă din România”

Omul de afaceri Dan Șucu crede că în următorii 3 – 4 ani va putea să-și amortizeze investiția în echipa Rapid, căci atunci preconizează că va începe să obțină un profit.

Rapid va fi cea mai progresistă echipă din România, în viziunea lui Dan Șucu

„Mai avem 3-4 ani de investit până când, dacă lucrurile vor merge în conformitate cu ceea ce dorim noi, va exista şi profit.

Rapidul va fi cea mai progresistă echipă din punctul meu de vedere, pentru România. În următorii 5 ani, faţa sportului rege în România va fi schimbată major!”, a promis Dan Șucu.

Dan Șucu speră că Rapid va reuși să obțină titlul în acest sezon

Echipa Rapid se află acum pe locul II, la egalitate de puncte (18) cu Farul, după primele 8 etape din SuperLiga. Totuși, echipa lui Mutu are un golaveraj mai slab.

În viitor, Dan Șucu preconizează că Rapid va obține titlul în acest sezon, afaceristul fiind sigur că acest lucru se va întâmpla în curând: „Nu există dacă, Rapidul va câştiga titlul! Anul ăsta? Doamne ajută!”, a transmis Dan Șucu, conform Antena Sport.

Omul de afaceri deține 50% din acțiunile clubului

Dan Șucu, patronul Mobexpert, este noul acționar al echipei de fotbal FC Rapid București, acesta având 50% din acțiunile clubului, celelalte 50% fiind deținute de Victor Angelescu. Miercuri, 25 mai, a avut loc evenimentul oficial de prezentare a noului acționariat. Evenimentul s-a desfășurat la stadionul Rapid – Giulești.

Noua conducere a clubului a transmis și un mesaj cu obiectivele pe care le are pentru echipă. „Ne dorim ca Rapid să redevină o echipă puternică, care an de an să lupte cu șanse reale la câștigarea titlului din Liga 1. Și, de ce nu, sperăm pe viitor să ne aducă satisfacțiile dorite și în competițiile europene. Da, ne-am dori mult ca toți fanii Rapidului să fie din nou mândri de performanțele echipei. Și tot pentru fanii noștri, ne vom strădui ca aceste performanțe să fie obținute prin seriozitate și corectitudine.

De asemenea, ne dorim ca Rapid să se susțină independent și să nu stea niciodată cu mâna întinsă după bani publici. Mai mult, noi ne plătim taxele către stat și comunitate, și nu ne interesează să fim protejații niciunui politician.

Ne dorim atât de multe pentru Rapid, și nu va fi ușor, dar cu toții știm că atunci când îți dorești ceva cu adevărat vei găsi soluția potrivită pentru a reuși“, acționariatul FC Rapid București, Victor Angelescu & Dan Șucu.