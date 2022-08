Eugen Neagoe, după înfrângerea cu Rapid, 0-1. „VAR-ul e o rușine! Sună la FIFA și UEFA ca să dea penalty?”

Eugen Neagoe, antrenorul de la U Cluj, a fost afectat de înfrângerea cu Rapid, 0-1. El nu înțelege de ce echipa sa nu a primit penalty la precedentul meci, 0-0 cu FC Voluntari, într-o fază similară cu cea de astăzi.

Ardelenii au fost învinși în Giulești. Golul decisiv a fost al lui Marko Dugandzic. Ei au declarat că arbitrajele din SuperLigă au acționat diferit față de meciul cu FC Voluntari. „Rușine ce se întâmplă cu VAR-ul! Ba este, ba nu. Ba merge, ba nu. Probabil nu văd bine oamenii. Eu când am văzut că am ceva probleme cu cititul, mi-am luat ochelari. Ei nici măcar la reluări nu văd dacă este penalty sau nu.

Nu am revăzut faza, dar etapa trecută am avut penalty clar, trebuia și al doilea cartonaș galben la Ricardinho, și nu au văzut. Mă refer la acel domn Coza, care trebuia să vadă, pentru că domnii din cabina VAR dormeau. Avem VAR stins și VAR nestins. Este o rușine tot ce s-a întâmplat după minutul 70! Se aruncau prin careu să ceară penalty la fiecare fază. Au avut primul șut în minutul 70, nu au avut niciun șut pe poartă până atunci. Suntem unde suntem și din cauza noastră, dar este rușinos.

VAR-ul vede când vrea, dar când nu vrea, nu vede. Este o rușine, dar nu ia nimeni măsuri. Se supără domnul Vassaras. Supără-te! Oamenii ăștia se antrenează, transpiră, depun un efort fantastic. Dacă este penalty, dă penalty, și aveam altă atitudine la meciul de astăzi”, a „tunat” Neagoe.

Chipciu a răbufnit

Nici Alexandru Chipciu nu a avut o reacție mai calmă, mai ales după ce a fost întrebat de viitorul duel FCSB – Anderlecht.

„Se oprește jocul de 700 de ori, faulturi la fiecare fază. Nu suntem la cel mai bun nivel, dar să nu-și bată joc de noi! Mi se pare penibil, serios, să te ia cineva la mișto! OK, e penalty, am luat bătaie din cauza acelui penalty. Dar dă-ne și nouă penalty! Suspendă-l jumătate de an, să sufere! Dă-ne, bă, și nouă ce-i al nostru! (n.r. – referitor la arbitrul de la meciul din etapa trecută, Ionuț Coza)”

Întrebat de tragerea la sorți a grupelor Conference League, unde FCSB și Anderlecht, fostele sale echipe au picat în aceeași grupă, Chipciu a replicat: „Nu mă interesează de Anderlecht! După înfrângerea asta îmi venea să sparg vestiarul, mă gândesc la Anderlecht acum?”, potrivit gsp.