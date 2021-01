În urmă cu un an de zile, showbiz-ul românesc a fost zguduit de vestea că Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman, și Marius Elisei au decis să pună capăt poveștii lor de iubire. Au apărut foarte multe speculații cu privire la motivul care a stat în spatele destrămării relației, iar se pare că adevărul iese la iveală abia după un an de zile.

Prietenii celor doi au declarat că Marius Elisei a părăsit-o pe Oana Roman pentru a fi cu o altă femeie. „El are o nouă relație și este cam îndrăgostit. Noua iubită este înstărită. A cunoscut-o pe social media si au discutat o lună non-stop. El a făcut apoi destul de hotărât pasul decisiv, nu a stat prea mult pe gânduri. Marius și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de noua sa iubită. Probabil că Oana bănuia, fiindcă femeile simt acest lucru.

A văzut şi ea că soțul ei este din ce în ce mai absent. Dar nu i-a zis nimic, nu i-a reproșat nimic lui Marius poate fiindcă a sperat până în ultima clipă că totul va fi doar o toană de bărbat aflat într-o criză a vârstei de mijloc”, au declarat apropiați ai fiicei lui Petre Roman, pentru impact.ro.

Elisei și-a luat afacerea și a plecat

În ultimele zile ale anului 2020, Marius Elisei a lăsat-o pe Oana Roman fără afacerea pe care cei doi începuseră să o pună pe picioare. În primăvara anului trecut, cei doi au deschis un magazin online unde vindeau haine, dar afacerea era pe numele lui Elisei. Cu toate acestea, Oana Roman nu pare să fie afectată de această pierdere. Într-o postare pe rețele sociale, Oana Roman susține că este pregătită să se bucure din plin de viață în noul an și vrea să trăiască așa cum este mai bine pentru ea și copilul ei.

„În 2020 am îndrăznit mai mult. Anul ăsta o să fiu și mai hotărâtă. Hotărâtă să mă bucur din plin de tot ce mi oferă viața. De libertatea de a trăi așa cum simt. De a trăi după cum cred că e mai bine pentru mine și copilul meu. Voi profita de tot. Și nu mă voi împiedica de nimeni și nimic. Prea mult am trăit pentru alții, prea mult mi-a păsat de părerea și de dorințele altora. E timpul meu. So be it!”, a scris Oana, în dreptul unei fotografii postate pe Instagram.