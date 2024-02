Cine reprezintă România la „Miss World 2024”. A participat la Love Island

”Miss World”, un concurs care nu are nevoie de prea multe prezentări, va începe în mai puțin de o săptămână. În acest an India va găzdui competiția care pune laolaltă cele mai frumoase femei din lume.

România este reprezentată la concursul Miss World, de Ada-Maria Ileana, fostă concurentă la Love Island de la Pro TV și deținătoarea trofeului ”Miss World România 2023”.

Cine va reprezenta România la concursul de frumusețe Miss World

Tânăra a declarat că se pregătește de zor pentru a reprezenta cât mai bine țara noastră la prestigiosul concurs ”Miss World”. Presiunea este cu atât mai mare cu cât România revine în competiția frumuseții după o absență de șase ani. În acest sens, fosta concurentă de la Love Island le promite fanilor că România va fi reprezentată impecabil.

„Este pentru mine o mare onoare, este și o mare responsabilitate. Ne întoarcem după 6 ani de absență la Miss World. Mă pregătesc cât pot eu de bine pentru acest moment. Vă garantez că România o să se prezinte impecabil anul acesta”, a spus Ada-Maria Ileana, Miss World România 2023.

Vor participa peste 120 de concurente

Ada-Maria Ileana are competiție serioasă. În acest an vor participa la concursul de frumusețe peste 120 de concurente. Competiția nu este doar despre aspectul fizic. Pe lângă înzestrările fizice, concursul are și o componentă caritabilă.

Cu alte cuvinte, Miss World coopereză cu organizația ”Beauty with a purpose”, prin care cocurentele vor promova diferite cauze umanitare. Reprezentanta României va vorbi despre ONG-ul „Investitori în visuri” pe care l-a fondat și pe care de altfel, îl și conducte.

„Acum am ajuns la peste 120 de concurente, deci competiția este mai mult decât acerbă. Concursul înseamnă foarte multe lucruri pe lângă frumusețe, a fost și primul concurs care a introdus componenta aceasta caritabilă. Miss World are organizația Beauty with a purpose.

Fiecare dintre noi, concurentele, avem un proiect, adică ne folosim de titlul nostru pentru a lucra cu comunitatea, pentru a promova diverse cauze în care credem, iar eu voi vorbi despre ONG-ul pe care îl conduc și pe care l-am fondat, Investitori în visuri”, mai spus Ada Maria Ileana.

Ce probe va susține Ada la ”Miss World”

În privința probeleor pe care le va suține India, Ada-Maria menționează competițiile sportive și cele de public speaking, de vorbit în public în fața unei audienție considerabile. Pentru a nu-și dezamăgi fanii, reprezentanta României se pregătește atât fizic cât și psihic, merge la sală și ține și dietă.

„Sunt provocări de tot soiul, avem inclusiv o competiție sportivă, va trebui să ne arătăm skill-urile de vorbit în public. Mă pregătesc și pe partea fizică, merg la sală, sunt la dietă, dar mai mult de atât cred că este și o pregătire psihică”, potrivit stirileprotv.