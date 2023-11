Alina Ceuşan, la final de „Love Island”. Dezvăluiri din culise

Alina Ceuşan trage linie şi spune care sunt impresiile după cele şase săptămâni de show la finala primului sezon al reality-show-ului „Love Island România”.

Vedeta a oferit pentru paginademedia.ro un interviu realizat în exclusivitate, filmat în culisele emisiunii, chiar în Tenerife.

Alina Ceuşan, despre experienţa de la „Love Island România

Alina Ceuşan susţine că nici nu a observat când au trecut şase săptămâni.

„A fost o perioadă foarte frumoasă. Nici nu ştiu cum au trecut cele şase săptămâni în Tenerife. Este încă destul de cald şi ne-am bucurat şi de vremea de afară. Şi de tot ceea ce înseamnă „Love Island România”. Sperăm că am produs un prim sezon la care v-a plăcut să vă uitaţi”, a spus vedeta.

Alina Ceuşan spune că nu s-a confruntat cu greutăţi. „Nu pot spune că am avut parte de momente dificile. Îmi făceam griji în legătură cu textele, cu scriptul (scenariul , n.r.) pe care le voi avea de învăţat. Mă gândeam că o să mă bâlbăi sau că o să-mi fie greu cu in ear-ul. Dar s-a dovedit că cel mai greu mi-a fost cu dorul de casă şi de cei dragi, ca să fiu sinceră. Dar este un proiect pe care îl consider o provocare nouă pentru mine, în cariera mea, şi sper că m-am descurcat bine. Cam astea au fost grijile, la început”, a spus Ceuşan.

Vrea să-şi continuie cariera în televiziune

Alina Ceuşan a mărturisit că vrea să rămână în televiziune.

„Mi se pare că mi se potriveşte acest rol şi cu precădere acest proiect. Mi-ar plăcea să rămân în continuare gazda acestui show. Dar nu exclud nici posibilitatea de a face parte şi din alt format. Nu am ascuns niciodată că atât eu, cât şi Carmen (Grebenişan, n.r.), ne-am dori să avem un reality-show care să prezinte partea reală din spatele acestei meserii”, a spus vedeta de la „Love Island România”.

Alina Ceuşan a mai spus că, dincolo de zona de TV, activează în online de mai bine de 12 ani, împreună cu cea mai bună prietenă a mea.

„Avem business-urile împreună şi atât de multe lucruri care ar putea fi un exemplu pentru tinerii din ziua de azi. Da, mi-ar plăcea să merg în continuare şi pe TV, cred că mi se potriveşte. Şi cred că vom avea împreună şi alte proiecte unde îmi voi găsi locul”, a spus vedeta.