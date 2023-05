Acum, toată țara îl știe pe procurorul Horodniceanu. Ce îi transmite Traian Berbeceanu adjunctului de la CSM

Fostul comisar șef de poliție și șef al Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a reacționat în cazul scandalului în care este implicat procurorul Daniel Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

Horodniceanu s-a enervat teribil că a fost oprit în trafic de doi polițiști de la o secție de poliție rurală, care nu îl cunoșteau. În loc să le prezinte actele solicitate, Horodniceanu le-a prezentat legitimația de procuror, dar cei doi tineri agenți nu s-au lăsat impresionați. În timpul dialogului, vicepreședintele CSM le-a spus celor doi că datorită lui au salariile mai mari.

Acum, Traian Berbeceanu, fost prefect al municipiului București, a scris că era mai bine ca procurorul să fie oprit mai repede.

„Pănă la urmă, procurorul șef merita să fie oprit, din 2016 nu a mai mărit salariile polițiștilor!”, a scris Berbeceanu.

S-a sesizat Inspecția Judiciară

Consiliul Superior al Magistraturii a luat decizia de a sesiza Inspecția Judiciară în legătură cu atitudinea avută de procurorul Daniel Horodniceanu.

”În contextul recentei apariții în spațiul public a unor articole de presă referitoare la domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, aducem la cunoștința publică următoarele: Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii vreunei abateri disciplinare și va efectua verificări pentru a clarifica circumstanțele incidentului. Pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar, exclusiv în temeiul legii și în afara oricăror influențe, concluziile verificărilor vor fi prezentate opiniei publice imediat după analiza acestora la nivelul Consiliului, potrivit competențelor sale legale”, anunță CSM.

Procurorul vorbește despre o înscenare

După ce imaginile au ajuns în spațiul public, procurorul Horodniceanu a reacționat și a declarat că este vorba despre o înscenare.

Magistratul a mai precizat că își reproșează doar faptul că s-a enervat și că s-a lăsat atras în această ”scenetă”.

„Faptul că pretindeau ca nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace, o dată în plus, și să reacționez astfel. Realizez ca m-am aflat într-o situație provocată, dar ce este regretabil, și îmi reproșez acest lucru, este ca nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat în acest mod, care nu mă caracterizează. Dacă s-ar trece dincolo de reactia mea, pe care, fie ea si provocată, o regret sincer, subiectul conține și tema mai largă a faptului că politistii pot opri fără niciun motiv soferii în trafic pretinzând încălcări ale legii a căror falsitate este imposibil de probat pentru șofer”, a comentat procurorul.