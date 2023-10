Cum a slăbit Carmen Tănase. Dietă de succes evident

Acum, Carmen Tănase declară că se simte bine cu noua sa siluetă, care îi oferă și o paletă mai variată de opțiuni vestimentare.

Actrița a ținut timp de trei luni dieta scandinavă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. A slăbit în acest timp zece kilograme.

Carmen Tănase a dat jos zece kilograme în trei luni

Întrebată despre rezultatele obținute după ce s-a ținut de dieta scandinavă, actrița a răspuns:

„Aproape zece kilograme în maximum trei luni, cam așa. Inițial au fost opt și ceva, dar după aceea am mai dat jos. Nu am ținut dieta așa de strict, adică eu am mai adăugat o salată, o roșie.

Dar este excepțională pentru că nu mi-au căzut pieile, nu mi-a căzut fața. Slăbești frumos, sănătos, armonios pentru că e făcută de medici”, a spus actrița pentru unica.ro.

Marea actriță a menționat că dieta a fost foarte ușor de urmat, eliberând-o de multe sarcini casnice precum spălarea vaselor, gătitul și eliminând problemele legate de miros.

Aceasta nu a ascuns faptul că a mai mers și la restaurant, dar niciodată nu a exagerat.

Actrița nu a vrut să apeleze la nutriționist

Carmen Tănase a menționat că nu a considerat necesar să consulte un nutriționist, deoarece știa că nu ar urma un plan strict. În schimb, s-a orientat spre dieta scandinavă, afirmând că este atât de simplă încât poate fi urmată cu succes chiar și de către cei „nedisciplinați”.

„Nu am niciun obiectiv, nu vreau să slăbesc atâtea kilograme. Vreau să arăt și eu ca un om. Adică să intru în niște pantaloni, să pice o rochie bine pe mine, că scăpasem rău de tot hățurile și nu mai aveam chef.

Nu mai puteam să mai țin altă dietă și altă dietă, și iar cântărit, ori asta e așa de simplă”.

Carmen Tănase poate purta acum rochiile pe care le ținea în dulap

Faimoasa artistă a subliniat că nu a avut intenția de a pierde mult în greutate, deoarece înțelege că are o vârstă înaintată. Scopul ei a fost să se simtă bine în propria piele și să poată purta cu încredere costumele de teatru.

Acum, este mândră să constate că poate purta anumite ținute pe care le păstra în dulap de mulți ani.

„E o rochie pe care nu am putut să o îmbrac niciodată. Pentru că ea e făcută să fie un pic lărguță și plesnea pe mine și acum pot să o îmbrac, de exemplu. Eu nu prea port rochii. Dar uite că acum pot”, a mai declarat Carmen Tănase.