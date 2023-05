Fotografie rară cu Carmen Tănase în tinerețe. Puțini știu cum arăta actrița atunci

Carmen Tănase s-a făcut remarcată în spectacole de teatru, dar și în telenovelele românești, printre care „Regina” (2008), „State de România – Student la Sorbona” (2009), „State de România” (2009), „State și Flacăra – Vacanță la Nisa” (2010) și „Moștenirea” (2010). Cu toate astea, fanii nu știu cum arăta faimoasa actrița în tinerețe. Aceasta avea părul mai lung și îi plăcea să se fardeze. Ea nu și-a făcut niciodată operații estetice și consideră că fiecare femeie trebuie să își aprecieze unicitatea.

Recent, Carmen Tănase a arătat o fotografie cu ea din tinerețe și a povestit că a semnat pentru un proiect inedit. Actrița de la PRO TV a mărtusit că a urcat pe podium, ca modelele, și că nu se aștepta să aibă ocazia să afle cum este în modeling.

„Am ajuns să fac numai nefăcute! Am venit să prezint moda. Nu știu de ce mă bag eu în toate chestiile astea, nu înțeleg. Am prieteni buni care mă bagă în astfel de lucruri. Am emoții foarte mari că voi defila pe podium. Am mai defilat o dată când aveam trei sau patru ani, când eram copil, și tata organiza la acea vreme prezentări de modă, dar vă dați seama că este ca și când nu aș fi defilat niciodată! O prietenă mi-a dat telefon și mi-a zis și m-am conformat! După aceea mi-am dat seama în ce m-am băgat!’, a declarat Carmen Tănase, potrivit Viva.

Mai mult, Carmen Tănase a povestit că și-a făcit și cont de Tik Tok pentru a ține legătura cu fanii.

Carmen Tănase, despre frumusețe

În urmă cu ceva vreme, Carmen Tănase a explicat și cât de importantă este frumusețea în actorie și care este cea mai mare calitate pe care un artist trebuie să o aibă.

„Dacă ai doar frumusețe și ești gol pe dinăuntru, dacă nu pui mâna să citești o carte, n-ai univers în ochi. Degeaba ești frumos!”, a spus Carmen Tănase.