Carmen Tănase, ghinion în dragoste? Căsnicia a durat doar trei ani. „Gata, stop! Până aici”

Carmen Tănase a fost căsătorită trei ani cu regretatul critic de teatru Victor Parhon, cu care are un fiu, Tudor Parhon, absolvent de regie de film. Actrița a povestit că fostul partener era mai mare decât era cu 17 ani, dar a simțit că el este sufletul ei pereche. Cu toate astea, relația lor nu a durat mult.

„Era clar alesul, era clar omul cu care mi-am dorit să fac un copil, dar actul acela, da, era cumva prea mare insistența. Ca să scap și de mama și de ce spuneau alții, ne-am căsătorit. Lui i-a fost teamă că la Starea Civilă o să zic NU”, a mărturisit actrița în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

Carmen Tănase a povestit că nu a mai suportat să se certe în fața fiului lor și că a preferat să divorțeze. Chiar dacă l-a iubit mult, ea a hotărât să rămână prietenă cu omul lângă care și-a petrecut viața.

„În clipa în care am început să ne râcâim, să ne certăm erau discuții și în fața copilului și am zis «Gata, stop! Până aici. Noi ne iubim, ne apreciem, hai să rămânem prieteni, fiecare cu treaba lui»”, a mai adăugat Carmen Tănase.

Regretul lui Carmen Tănase

Mai mult, Victor Tarhon a murit în anul 2000 și nu au mai apucat să se căsătorească religios. Acesta și-ar fi dorit enorm această ceremonie, dar a fost prea târziu. ,,El era credincios și a vrut să ne cununăm religios. Nu am făcut-o atunci când ne-am căsătorit, am vrut să o facem la finalul vieții lui, dar nu am mai avut timp. Regret enorm. De-aia fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, ca să nu regreți după aia”, a declarat vedeta.

După ani întregi în lumina reflectoarelor, Carmen Tănase și-a schimbat viața și s-a mutat într-un sat de lângă Târgoviște. „Am probleme tot timpul. Mereu apare ceva, sunt foarte multe de făcut și doar eu mă ocup de toate. E mai greu decât la bloc, am un om care mă ajută, nu pot să tund eu iarba singură”, a povestit artista.