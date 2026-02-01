Actorul din „Dansând cu lupii” riscă zeci de ani de pușcărie. A fost condamnat pentru agresiune asupra unei copile

Un actor din celebrul film „Dansând cu lupii”, Nathan Chasing Horse, a fost condamnat pentru acuzații de agresiune sexuală și riscă o pedeapsă de zeci de ani de pușcărie, potrivit Fox News.

Juriul din Nevada l-a găsit vinovat pe fostul actor pentru 13 din 21 de capete de acuzare, majoritatea implicând o victimă care avea 14 ani când au început agresiunile, dar și alte femei și fete indigene, într-un caz despre care procurorii au spus că a expus ani de abuzuri ascunse.

Verdictul a fost pronunțat la Las Vegas. Chasing Horse a fost achitat de mai multe acuzații de agresiune sexuală din perioada ulterioară, când victima era mai în vârstă și locuia cu el și alte persoane.

Inculpatul, în vârstă de 49 de ani, riscă o pedeapsă minimă de 25 de ani de închisoare. Sentința sa este programată pentru 11 martie.

Procurorii au declarat că fostul actor și-a folosit reputația de vraci Lakota ca armă, exploatând tradițiile culturale și credințele spirituale pentru a profita de femeile și fetele indigene.

Verdictul a pus capăt unui efort de ani de zile de a-l trage la răspundere pe Chasing Horse după ce a fost arestat și pus sub acuzare pentru prima dată în 2023, trimițând ceea ce autoritățile au descris ca fiind unde de șoc în zonă.

Pe parcursul unui proces de 11 zile, jurații au audiat mărturiile a trei femei care au susținut că Chasing Horse le-a agresat sexual, pe unele în timp ce erau minore. În cele din urmă, juriul a pronunțat verdicte de vinovăție pentru acuzațiile legate de toate cele trei acuzatoare.

Procurorul adjunct Bianca Pucci le-a spus juraților că, timp de aproape două decenii, Chasing Horse „a țesut o rețea de abuzuri” care a prins în capcană femei vulnerabile.

Procurorii au declarat că principala acuzatoare avea doar 14 ani în 2012, când Chasing Horse i-ar fi spus că spiritele îi cereau să renunțe la virginitate pentru a-și salva mama, care fusese diagnosticată cu cancer.

Potrivit lui Pucci, agresiunile au continuat ani de zile, întărite de avertismentele că mama ei va muri dacă va spune cuiva.

Avocatul apărării, Craig Mueller, a susținut că în caz lipseau dovezi concrete și mărturii ale martorilor oculari. El a contestat credibilitatea acuzatoarei principale, numind-o „femeie demnă de dispreț”.

Mueller a declarat că va solicita un nou proces și a declarat pentru Associated Press că este confuz și dezamăgit de decizia juriului, invocând „îndoieli semnificative cu privire la sinceritatea acuzațiilor”.

În timp ce verdictul era citit cu voce tare, Chasing Horse stătea în tăcere în sala de judecată. Afară, victimele și susținătorii plângeau, se îmbrățișau și purtau panglici galbene. Victima principală a refuzat să comenteze.

Procurorul adjunct al districtului din comitatul Clark, William Rowles, a declarat că verdictul aparține femeilor care au ieșit în față. „Sper doar ca oamenii care au depus plângeri împotriva lui Nathan Chasing Horse de-a lungul anilor să găsească liniște în această situație”, a spus Rowles.

Procurorul districtual al comitatului Clark, Steve Wolfson, care a intrat în sala de judecată pentru a asculta verdictul, a declarat că decizia transmitea un mesaj mai amplu dincolo de cazul în sine.

„Verdictul de astăzi transmite un mesaj clar că exploatarea și abuzul nu vor fi tolerate, indiferent de personalitatea publică a inculpatului sau de pretențiile sale de autoritate spirituală”, a spus Wolfson.

Chasing Horse s-a născut în Rezervația Rosebud din Dakota de Sud, casa tribului Sicangu Sioux, unul dintre cele șapte triburi ale Națiunii Lakota. A devenit cunoscut pe scară largă pentru interpretarea personajului Smiles a Lot în filmul „Dances with Wolves” din 1990, regizat de Kevin Costner, premiat cu Oscar, unul dintre cele mai importante filme ale vremii sale cu actori nativi americani.

Procesul s-a desfășurat pe fondul unei anchete sporite privind violența împotriva femeilor native, o problemă pe care autoritățile au recunoscut-o a fost mult timp ca subraportată și suburmărită penal.

Chasing Horse se confruntă, de asemenea, cu acuzații de infracțiuni sexuale în alte state și în Canada. Procurorii din Columbia Britanică au declarat vineri că vor stabili cum să procedeze după finalizarea condamnării sale și a oricăror apeluri din Statele Unite.