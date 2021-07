Actorul Daniel Mickelson a murit la doar 23 de ani, la data de 4 iulie. El se afla la început de drum în cinematografie și devenise cunoscut după aparițiile din serialul „Mani” (2019) și filmul „The Killer Clown Meets the Candy Man”.

Reacții după moartea actorului Daniel Mickelson, care se afla la început de drum

Moartea lui Daniel Mickelson a fost anunțată de Meredith Mickelson, sora sa, pe contul de Instagram. Imediat au reacționat Paris Hilton, Kaia Gerber, dar și Patrick Schwarzenegger, fiul celebrului actor Arnold Schwarzenegger, care îl cunoșteau personal pe actor.

Fotomodelul Kaia a postat o fotografie cu Daniel, împreună cu un mesaj emoționant. „Îmi amintesc acel moment în care am stat pe canapea și am vorbit o zi întreagă în limba noastră secretă și am continuat să facem asta de fiecare dată când ne vedeam. Aș vrea să dăm timpul înapoi la acel moment. Aș vrea să folosim iar frazele care enervau pe toată lumea, dar ne făceau să râdem mereu. Aș vrea să stau pe podeaua din baie, singurul loc în care aveam semnal WiFi, pentru a nu rata niciun apel de la tine.

Îți mulțumesc că ai adus atâtea zâmbete și bucurii în lume. Nimic nu va mai fi la fel fără tine. Te iubesc, Daniel”.”, a scris fotomodelul.

Mesaje de la Paris Hilton și fiul lui Arnold Schwarzenegger

Și fiul lui Arnold Schwarzenegger, Patrick, a fost extrem de afectat după ce a primit trista veste. „Mă rog pentru tine, prieten drag”.

Pe de altă parte, Paris Hilton a transmis și ea un mesaj de condoleanțe: „Sunt atât de tristă să aud așa ceva. RIP”. Lottie Moss, fiica supermodelului Kate Moss, a transmis: „Meredith, îmi pare atât de rău. Sunt alături de tine”.

În ultimele postări publicate pe Instagram, Daniel părea fericit, în excursia sa din Hawaii, unde s-a fotografiat alături de iubita sa, Maddie Haley.