Jandarmeriţa a lansat declarațiile la finalul procesului, după ce sentința a fost atacată de procurori. Amintim că presa din România a comparat acest caz cu cel al morţii lui George Floyd, americanul ucis în urma intervenţiei poliţiştilor şi pentru care unul dintre ei a fost condamnat la 22 de ani şi jumătate de închisoare.

Scena imobilizării bărbatului a fost filmată, iar imaginile au creat un puternic impact emoţional în societate. Ana-Maria Florescu a fost condamnată pentru ucidere din culpă, purtare abuzivă și port ilegal de obiecte periculoase.

Judecătorii militari au considerat că nu există elemente pentru infracțiunea de lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, pentru care risca o pedeapsă între 6 și 12 ani. În ceea ce priveşte despăgubirile, instanța militară a obliga-o pe tânără, în solidar cu Jandarmeria Suceava, să achite copiilor victimei 30.000 de lei daune morale.

Este de acord cu o parte din vină

„Imediat după ce au reușit să îl încătușeze, după câteva minute, mi-am dat seama după fața victimei că este ceva în neregulă. Sunt de acord că am pulverizat spray-ul de la o distanță mică, dar precizez instanței că am acționat în reprezentarea mea la un ordin pe care îl vedeam legal, iar în ceea ce privește întreaga situație, de fapt, învederez instanței că nu am fost singura din echipaj care a acționat împotriva victimei.

Din acest punct de vedere, apreciez că atât manevrele celor doi colegi ai mei, cât și contextul creat din imboldul verbal de a acționa cu spray au dus la rezultatul asupra victimei”, a explicat jandarmerița, care a devoalat şi cum a încurcat tuburile cu spray.

În loc să-l folosească pe cel folosit de Jandarmerie, ea l-a folosit pe cel personal, pe care îl cumpărase pentru a se proteja la finalul turei, când revenea acasă. „Regret situația în care am ajuns. Nu pot preciza în ce măsură vina ar aparține unuia, altuia sau ambilor colegi ai mei”, a mai spus tânăra, conform libertatea.ro.