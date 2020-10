Eveniment dramatic petrecut în timpul partidei CS „U” Craiova – Poli Iași, disputată, vineri, în cadrul etapei a 6-a a campionatului intern, câștigată de oltenii cu scorul de 1-0, gol marcat de Cristian Bărbuț în minutul 51.

Atacantul echipei gazdă, a suferit o accidentare foarte gravă, în minutul 34, și a ajuns de urgență la spital. Diagnosticul în cazul golgheterului oltenilor Elvir Koljic este de fractură de diafiză peronieră dreapta cu deplasare. Jucătorul a fost victima unei intrări dure a lui Ovidiu Mihalache, component al formației ieșene. Ghinionul lui Koljic a fost că în momentul contactului, piciorul i-a rămas în pământ.

Mai întâi, arbitrul Ovidiu Hațegan i-a arătat cartonașul galben lui Mihalache, dar după ce a văzut urmările faultului a schimbat decizia și l-a eliminat. Bosniacul este golgheterul campionatului intern, cu șase goluri reușite în cinci etape.

„Nu am lovit în viața mea pe nimeni”

La finalul meciului, cel care a comis faultul a declarat că-i pare foarte rău pentru intrarea nesăbuită, care a dus la o accidentare gravă.

„Îmi pare foarte rău. Nu am lovit în viața mea pe nimeni. Am 35 de ani și am luat doar două roșii în toată cariera. Știu cum e să fii accidentat. Îmi pare foarte rău. Un fotbalist din asta trăiește. I-am luat pâinea… Îmi cer scuze, ce să mai zic.

Prima dată m-a uimit că am luat și galben, apoi domnul arbitru s-a uitat la Koljic și a văzut că e grav. Mi-am dat și eu seama, ce să mai comentez. Am avut și eu accidentări. M-am uitat de zeci de ori la reluări. De asta îmi pare rău. Îmi cer scuze în fața familiei lui. Nu am cuvinte”, a afirmat fotbalistul la Look Sport.

„O să îl sun, dar scuzele mele sunt în van. Nici nu știu cum să procedez. După ce am luat roșu nici nu m-am mai uitat la meci. Am stat în vestiar, apoi am mers la autocar. Îmi pare rău de el, eu puteam să iau și 15 cartonașe roșii”, a mai spus Mihalache.