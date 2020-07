În 2013, Andrei Țugui, pe atunci la Liceul cu Program Sportiv Banatul, din Timișoara, făcea furori pe terenul de fotbal. Imediat, bănățeanul le-a atras atenția italienilor de la AS Roma, iar Andrei Țugui a fost transferat de legendarul club din capitala Italiei. Însă, cariera sa a luat o turnură cu totul neașteptată.

La cinci luni după ce fusese transferat la Roma, și unde a interacționat cu marii jucători ai echipei, precum Francesco Totti, Danielle De Rossi sau Kevin Strootman, mijlocașul bănățean a avut ghinionul de a suferi o accidentare urâtă în timpul unui antrenament. Mai exact, o ruptură de șold, survenită după o banală schimbare de direcție.

Această accidentare i-a pus capăt carierei. „Am fost foarte fericit în momentul transferului. La început, m-am antrenat cu echipa Primavera, cu cei născuți în 1994, toți mai mari decât mine. Mă opream să îi urmăresc pe de Rossi și Francesco Totti, uneori, la cafenea, unde stăteau și citeau ziarul, chiar mai schimbam câteva vorbe.

Eram la antrenament, o minge venită din partea dreaptă, am preluat pe stângul și am vrut să schimb direcția, asta mi-a fost intenția, cel puțin. Din păcate, piciorul mi-a rămas blocat acolo. A fost o ruptură de șold. Am plâns foarte mult, nu știam ce se întâmplă cu mine”, a declarat Andrei Țugui, pentru Gianluca di Marzio.

În vârstă de 24 de ani, Andrei Țugui locuiește, în prezent, trăiește în Palestrina, o localitate de 20.000 de oameni, aflată lângă Roma. Aici, lucrează la îngrijirea drumurilor, acoperind o suprafață de 250 de kilometri, cu o dubă.

„Mă urc în dubă și mergem să reparăm drumurile. Acoperim găurile, verificăm dacă toate lucrurile sunt la locurile lor. Sunt foarte mulți kilometri de acoperit. Nu privesc înapoi, la ce a fost, care ar fi rostul? Uneori, da, mă mai gândesc la ce mi s-a întâmplat, dar sunt mulțumit că am un loc de muncă și trăiesc în Italia”, recunoaște Andrei Țugui.

După accidentare, Andrei Țugui a încercat să revină la forma de altădată și a evoluat în al doilea eșalon din România, la ASU Poli Timișoara și Ripensia, dar a vrut să revină în Italia, și a apleat la agentul Pietro Chiodi, care i-a găsit angajamentul la Palestrina. (FOTO: Arhivă personală)