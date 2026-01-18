Social

Accident mortal în județul Arad. Coliziune violentă, un mort și mai mulți răniți

Accident mortal în județul Arad. Coliziune violentă, un mort și mai mulți răniți
Din cuprinsul articolului

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs duminică, în județul Arad, pe drumul care leagă localitățile Horia și Șiria. În eveniment au fost implicate patru autoturisme, iar bilanțul indică o persoană decedată și mai multe persoane rănite, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Incidentul a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, atât din cadrul structurilor de pompieri, cât și al serviciilor medicale de urgență. Circulația în zonă a fost afectată temporar, pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare și cercetare.

Intervenția echipajelor de urgență la locul accidentului

Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, în urma coliziunii dintre cele patru autoturisme au rezultat șase victime, dintre care două persoane au rămas încarcerate. Pompierii au intervenit pentru extragerea acestora din vehiculele avariate.

„În urma accidentului au rezultat 6 victime dintre care două încarcerate. Pompierii au acţionat pentru extragerea acestora, însă, din nefericire una dintre victime a fost declarată decedată la locul evenimentului de către echipajul medical”, a precizat ISU Arad.

Pentru gestionarea situației, pompierii militari au acționat cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă. De asemenea, la fața locului a intervenit și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, precum și pompierii voluntari din cadrul SVSU Șiria.

Starea victimelor și acordarea îngrijirilor medicale

Potrivit aceleiași surse, o altă victimă, conștientă și cooperantă, a fost transportată de urgență la spital pentru investigații medicale suplimentare și îngrijiri de specialitate. Celelalte persoane implicate în accident au fost evaluate la fața locului de echipajele medicale, însă au refuzat transportul la unități spitalicești.

sursa foto: ChatGPT

„Astfel, o victimă, conştientă şi cooperantă, a fost transportată la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale suplimentare. Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital”, au mai transmis reprezentanții ISU Arad.

Autoritățile au precizat că evaluarea medicală a fost realizată conform procedurilor, iar refuzul transportului a fost consemnat în documentele oficiale.

Cercetări în desfășurare pentru stabilirea cauzelor accidentului

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Arad au anunțat că urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a clarifica modul de producere a coliziunii și pentru a stabili eventualele responsabilități.

Traficul rutier în zonă a fost restricționat temporar, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului. Circulația a fost reluată ulterior, după degajarea carosabilului.

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum, în special pe sectoarele intens circulate.

Proiecte speciale