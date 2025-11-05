Accident aviatic în Kentucky. Șapte morți și unsprezece răniți după prăbușirea unui avion cargo UPS

Un avion cargo aparținând operatorului UPS Airlines s-a prăbușit marţi seara în timp ce decola de pe pista aeroportului Louisville Muhammad Ali International Airport din Kentucky, SUA.

Potrivit autorităţilor statale, cel puţin şapte persoane au murit, iar altele 11 au fost rănite.

Incidentul a generat explozii majore, incendii extinse şi o intervenţie de urgenţă la scară largă. Investigaţia este coordonată de National Transportation Safety Board (NTSB) şi de Federal Aviation Administration (FAA).

Pe data de 4 noiembrie 2025, la ora aproximativă 17:15, avionul cargo (modelul McDonnell Douglas MD‑11F) al UPS a decolat de la Louisville cu destinaţia Daniel K. Inouye International Airport din Honolulu, Hawaii.

La scurt timp după decolare, aeronava a pierdut controlul şi s-a prăbușit lângă pista de decolare, provocând o explozie majoră şi incendii ce au cuprins clădiri adiacente.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat că „oricine a văzut imaginile şi videoclipul ştie cât de violent este acest accident”.

El a adăugat că „avem cel puţin 11 răniţi, unele dintre ele foarte semnificative”.

Conform înregistrărilor, aeronava transporta aproximativ 38.000 de galoane (≈ 144.000 litri) de combustibil la momentul impactului.

Conform înregistrărilor video de pe camerele de bord ale unui camion, se observă explozia avionului UPS.

Impactul a fost atât de puternic încât a afectat două afaceri din apropiere — inclusiv o companie de reciclare a petrolului.

Aeroportul din Louisville găzduieşte hub-ul global al UPS, cunoscut sub numele de UPS Worldport, care gestionează mii de zboruri cargo zilnic.

Conform datelor, centrul procesează aproximativ două milioane de pachete pe zi şi are capacitatea de a gestiona până la 416.000 de documente şi colete pe oră.

În regiune, UPS este unul dintre cei mai mari angajatori, cu ~20.000 de angajaţi în zona Louisville.

Suspendarea operării aeroportului şi blocarea pistei după accident au potenţialul de a perturba lanţurile logistice ale companiei, implicând clienţi majori precum Amazon şi Walmart.

La faţa locului au intervenit numeroase echipe de pompieri, poliţie şi echipe de intervenţie de urgenţă, care au operat în condiţii dificile — incendii majore, fum dens şi zone afectate extinse. Şeful departamentului de pompieri al oraşului, Brian O'Neill, a explicat:

„Când ai un incident de asemenea dimensiuni şi un incendiu care s-a întins pe o arie vastă, trebuie să folosim sute de personal pentru a îl înconjura, a îl izola şi apoi a interveni pas cu pas”.

Conform lui O’Neill, echipajele „caută, grilă cu grilă, foarte atent, ca să vedem dacă putem găsi alţi potenţiali victime”.

În plus, poliţia locală (Louisville Metro Police Department) a precizat că zona incidentului va rămâne „o scenă activă pentru câteva zile” pentru investigare şi siguranţă.

Imagini video arată amploarea dezastrului de lângă aeroportul Louisville Muhammad Ali International.

Pentru protecţia localnicilor, autorităţile au emis iniţial un ordin „shelter-in-place” (rămâneţi în casă) pentru raza de cinci mile în jurul aeroportului, din cauza riscului de noi explozii sau poluare aeriană. Ulterior, zona a fost redusă la un cerc de o milă. AP News+1

Avionul implicat era modelul McDonnell Douglas MD-11F, un avion cu trei motoare, în serviciu de 34 de ani şi operaţional pentru UPS din 2006.

Deşi acest tip de aeronavă este mai mic decât un Boeing 747 (de exemplu, lungimea sa e ~61 metri, în timp ce un 747 are ~76 metri), este totuşi un aparat de dimensiuni mari, utilizat frecvent în transportul cargo.

Conform datelor preliminare de urmărire a zborului, aeronava a atins o altitudine de aproximativ 175 de picioare (~53 metri) înainte de a face coborârea abruptă care a precedat impactul.

Un martor a declarat că, în imagini, se observă flăcări la aripa stângă înainte ca avionul să se prăbuşească. ABC+1

Regiunea Louisville este în mod tradiţional un „oraş UPS”, după cum a subliniat consilierul local Betsy Ruhe, afirmând că „toţi rezidenţii ştiu pe cineva care lucrează la UPS”.

Într-adevăr, mulţi angajaţi ai hub-ului logistic au trimis mesaje de verificare către colegi şi membri ai familiei în noaptea tragediei.

Primarul oraşului, Craig Greenberg, a postat pe reţeaua X că „accidentul este o tragedie incredibilă pe care comunitatea noastră nu o va uita”.

Compania UPS a emis un comunicat în care a declarat că este „profund întristată” de cele întâmplate şi că va opri sortarea pachetelor la hub-ul din Louisville în noaptea evenimentului.

Autorităţile aeriene americane au confirmat că investigaţia este în desfăşurare, sub coordonarea NTSB, care a trimis o echipă la faţa locului.

Guvernatorul Andy Beshear a precizat că nu va specula asupra cauzei accidentului până la finalizarea investigaţiei.

Noi imagini video arată că avionul cargo UPS a ajuns la capătul pistei şi a continuat, prăbuşindu-se în mai multe clădiri.

De asemenea, se iau în considerare posibile defecţiuni mecanice sau operaţionale, având în vedere că, deşi aparatul avea trei motoare, pare să fi întâmpinat dificultăţi în timpul ascensiunii.

Un expert a declarat:

«„Avionul trebuia să zboare pe două motoare. Acum trebuie să vedem ce a făcut-o să nu zboare”».

Conform estimărilor preliminare, rezultatele finale ale investigaţiei ar putea fi furnizate în 12-24 luni, după metodologia standard a NTSB.

Pe lângă tragedia umană, incidentul are potenţialul de a afecta logistica globală a companiei UPS, având în vedere că hub-ul de la Louisville deservea o bună parte din reţeaua sa internaţională. În momentul opririi temporare a operaţiunilor, livrările ar putea suferi întârzieri.

De asemenea, acest accident adaugă la lista provocărilor industriei aviatice privind siguranţa aeronavelor cargo mai vechi, între care se numără şi MD‐11-urile, ale căror retrageri din serviciu erau programate de companii majore în perioada următoare.

La nivel local, comunitatea se confruntă nu doar cu pierderi umane, ci şi cu efecte secundare: evacuări, zone restricţionate, risc de mediu din cauza incendiilor şi fumului dens. Aceste aspecte au impus autorităţilor să emită ordine de adăpostire şi să gestioneze impactul asupra locuitorilor din proximitatea aeroportului.