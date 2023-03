A murit Nicolae Bara, fostul patron al UTA Arad. Avea mai multe probleme de sănătate

În trecut, acesta a fost membru al Parlamentului României, în perioada 2004-2008, Partidul Democrat, din care și-a dat ulterior demisia. În perioada 2006-2008 a fost patronul UTA Arad, iar în ultima perioadă avea în plan să revină în fotbal.

Se pare că Bara avea mai multe probleme de sănătate cu inima, ce s-au agravat odată cu înaintarea în vârstă. Complicațiile au început să apară încă de pe vremea când devenise finanțator și președinte al „Bătrânei Doamne” în vara anului 2006, când a și readus-o pe fosta campioană a provinciei în primul eșalon.

Nicolae Bara dorea să revină în fotbal

În iarna anului trecut, Nicolae Bara a purtat mai multe discuții cu actualul finanțator al grupării arădene pentru a reveni în fotbal, însă nu s-a concretizat nimic. Fostul patron al UTA Arad a trimis o scrisoare pe adresa clubului prin care-și manifesta dorința să se implice din nou la clubul arădean.

„Da, e adevărat, am înaintat o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail a clubului UTA și am și discutat la telefon cu domnul Meszar. Nu-l cunosc personal, nici dânsul nu cred că mă cunoaște, am stabilit să ne auzim și, probabil, să ne vedem față în față în luna ianuarie, după ce echipa pleacă în cantonament și e și dânsul mai liber.

Așa mi-am făcut și eu programul, să vin în România cam pe atunci, în rest nu știu ce să vă spun. Nu am niciun fel de scenariu, nu am pus vreo condiție pentru a merge mai departe cu discuțiile, nu aș vrea ca numele meu să fie legat neapărat de mari investiții la club, poate aș putea ajuta și în alt fel. Dar da, mai am și ceva bani puși deoparte, doar că, repet, azi vorbim despre o simplă intenție de a mea”, a confirmat atunci Nicu Bara.

El a spus că gestul său a fost unul sincer, iar cel care îl cunosc știu că nu poate fi vorba despre dorința de a-și face reclamă și de a apărea din nou în spațiul public.

A investit opt milioane de euro în gruparea arădeană

În perioada în care a fost principalul finanțator al UTA Arad a investit opt milioane de euro în echipă. Pe lângă activitatea de politician și de om de afaceri, acesta a deținut în urmă cu mai mulți ani două publicații, „Sport Total” și „Ziarul”, dar și postul de radio „Sport Total FM”, potrivit prosport.ro.