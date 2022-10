Doliu pentru antrenorul Dan Petrescu: „Am primit o veste tristă pentru întreaga familie CFR-istă”

A murit Ilie Florian, cel mai bun prieten al antrenorului Dan Petrescu și apropiat al clubului CFR Cluj.

Ilie Florian a murit. CFR Cluj este în doliu

„Rămas bun, prieten drag! Astăzi, în ziua meciului cu UTA, am primit o veste tristă pentru întreaga familie CFR-istă. Ilie Florian sau Pisică, așa cum îl numeau toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit, a trecut la cele veșnice!

Un prieten drag pentru toți cei din clubul nostru, în special al antrenorului Dan Petrescu, Pisică ne-a fost mereu alături și reușea să ne aducă zâmbetul pe buze chiar și în cele mai grele momente. Dumnezeu să te odihnească în pace, Pisică! Nu te vom uita niciodată!”, au scris cei de la CFR Cluj pe pagina de Facebook.

Cine a fost Ilie Florian

Ilie Florian era un apropiat de-al lui Dan Petrescu, împreună cu care lucra zilnic la CFR. Bursucul chiar a recunoscut că Pisică i-a fost mai apropiat decât au fost Gică Hagi sau Gheorghe Popescu.

„Fotbalul și Pisică, care e toată ziua cu mine la CFR. Eram prieten foarte bun cu Gică Popescu, cu Hagi, dar meseria de antrenor ne-a făcut să fim departe unii de alții”, spunea Dan Petrescu în anul 2020.

În ultimul meci disputat alături de Ilie Florian, CFR Cluj au obținut un succes la Praga, când elevii lui Dan Petrescu s-au impus în meciul cu Slavia, favorita de atunci a grupei din Conference League. Rangelo Janga a fost cel care a înscris golul victorios din pasa lui Roger, asta chiar înainte de pauză.

Loretta Lynn, regina incontestabilă a muzicii country, a murit la vârsta de 90 de ani

Loretta Lynn, „fiica minerului de cărbune”, ale cărei versuri curajoase și voce cu timbru puternic au făcut din ea o regină a muzicii country timp de șapte decenii, a murit. Avea 90 de ani. Familia lui Lynn a declarat pentru CNN că aceasta a murit marți, în casa ei din Tennessee.

„Prețioasa noastră mamă, Loretta Lynn, a murit liniștită în această dimineață, 4 octombrie, în somn, acasă, în fermă ei iubită din Hurricane Mills”, se arată în declarație.

Prima cântăreață country care a scris un hit nr. 1

Lynn, care nu avea o pregătire muzicală academică, dar își petrecea ore întregi în fiecare zi cântându-le copiilor ei până adormeau, era cunoscută pentru faptul că scotea cântece cu structură completă în câteva minute.

A trăit în sărăcie o mare parte din primii ani de viață, începând să aibă copii la vârsta de 17 ani și petrecând ani de zile căsătorită cu un bărbat predispus la băutură și la aventuri amoroase – toate acestea au devenit material pentru cântecele sale pline de sinceritate. Viața lui Lynn a fost bogată în experiențe pe care majoritatea vedetelor country din acea vreme nu le-au avut pentru ele însele – dar fanii ei de sex feminin le cunoșteau îndeaproape.

Lynn a înregistrat succese cu melodii înflăcărate precum „Don’t Come Home A’ Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind)” și „You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)”, care a ajuns pe primul loc în topurile country în 1966 și a făcut-o prima cântăreață country care a scris un hit nr. 1.