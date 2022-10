Dan Petrescu, după victorie: „O jumătate de minune”. CFR Cluj a câștigat meciul cu Slavia Praga, în Conference League

CFR Cluj a câştigat meciul care a fost dominat total de Slavia Praga, însă golul lui Rangelo Janga (45) a făcut diferența. Pe de altă parte, Dan Petrescu l-a elogiat pe portarul Simone Scuffet.

Mai mult, Dan Petrescu s-a declarat extrem de entuziasmat de rezultat, pe care l-a descris drept „mai mare decât victoria cu Celtic”, referindu-se la succesul din vara lui 2019, scor 4-3, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Petrescu: „Nu știu dacă a câștigat cineva aici la Praga, cred că doar Barcelona”

Dan Petrescu, după victoria cu Slavia Praga: „Exact ce am zis înainte de meci: trebuie să avem un portar inspirat, să avem puțin noroc. Am ținut doi atacanți, chiar dacă au venit peste noi și ne-au dominat. În opinia mea, nu știu dacă a câștigat cineva aici la Praga, cred că doar Barcelona o dată. La Slavia acasă nu câștigi, și ați văzut de ce.

Pentru mine, victoria asta e mai mare și decât cea cu Celtic, pentru că adversarul mi s-a părut fantastic. A fost un joc excelent. Mi se pare că este jumătate de minune această victorie, care ne face sau nu să intrăm și noi în calcule pentru calificare. Am pierdut nemeritat cu Sivasspor, astăzi am câștigat cu noroc. Oricine vine aici câștigă doar cu noroc. După meciul cu Ballkani când am zis că rezultatul e bun, foarte multă lume a fost supărată, și pe la club și prin ziare.

Fotbalul din Kosovo, din păcate pentru noi, a luat-o în fața României. Asta e realitatea. S-au dus să dea 4 goluri în deplasare la Siva, e o victorie fantastică pentru ei. Vor pune probleme tuturor echipelor. Cred că nu e nicio grupă așa strânsă ca a noastră. În opinia mea, favorită certă este clar Slavia”, a declarat Dan Petrescu.

Secretul din spatele acestei reușite la Praga

Dan Petrescu a mai subliniat faptul că în spatele acestei reușite stă spiritul foarte bun de echipă.

„Spiritul de echipă a fost foarte bun. Nu știu cum puteai să câștigi altfel aici, pentru că jucătorii lor au un joc de atac fantastic. Mă bucur foarte mult, am făcut multe lucruri bune la CFR, dar știți și voi cum e: la prima înfrângere se uită. Eu sunt mulțumit de munca mea și îmi văd de treaba mea în continuare”, a declarat Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

„Echipa merită felicitată, am luptat precum leii, am alergat ca nebunii și ne-am apărat cu toată echipa. Am reușit să înscriem și să câștigăm, a spus, de asemenea, Rangelo Janga”, CFR Cluj.

Câți bani va încasa CFR Cluj după victoria cu Slavia Praga

Victoria de pe terenul cele mai puternice echipe din grupă le-a adus ardelenilor 500.000 de mii de euro. Ardelenii vor încasa pentru victoria cu Slavia Praga acești bani care se vor adăuga celor 166 de mii de euro pe care campioana îi va primi după egalul cu Ballkani, scor 1-1.

Aceste sume se vor adăuga celor trei milioane de euro pe care CFR i-a încasat deja pentru calificarea în grupe. În funcție de performanțele viitoare, campioana României mai poate primi de la UEFA și alte sume importante, relatează sport.ro.