Loretta Lynn, regina incontestabilă a muzicii country, a murit la vârsta de 90 de ani

Familia lui Lynn a declarat pentru CNN că aceasta a murit marți, în casa ei din Tennessee.

„Prețioasa noastră mamă, Loretta Lynn, a murit liniștită în această dimineață, 4 octombrie, în somn, acasă, în fermă ei iubită din Hurricane Mills”, se arată în declarație.

Ei au cerut discreție în perioada de doliu și au spus că o comemorare va fi anunțată ulterior.

Prima cântăreață country care a scris un hit nr. 1

Lynn, care nu avea o pregătire muzicală academică oficială, dar își petrecea ore întregi în fiecare zi cântându-le copiilor ei până adormeau, era cunoscută pentru faptul că scotea cântece cu structură completă în câteva minute. Ea scria doar ceea ce știa.

A trăit în sărăcie o mare parte din primii ani de viață, începând să aibă copii la vârsta de 17 ani și petrecând ani de zile căsătorită cu un bărbat predispus la băutură și la aventuri amoroase – toate acestea au devenit material pentru cântecele sale pline de sinceritate. Viața lui Lynn a fost bogată în experiențe pe care majoritatea vedetelor country din acea vreme nu le-au avut pentru ele însele – dar fanii ei de sex feminin le cunoșteau îndeaproape.

Lynn a înregistrat succese cu melodii înflăcărate precum „Don’t Come Home A’ Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind)” și „You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)”, care a ajuns pe primul loc în topurile country în 1966 și a făcut-o prima cântăreață country care a scris un hit nr. 1.

Cântecele ei relatau istoria familiei, îi ironizau pe soții proști și compătimeau femeile, soțiile și mamele de pretutindeni. Stilul ei de a spune lucrurilor pe nume a făcut ca piese precum „Rated X” și „The Pill” să fie interzise la radio, chiar dacă au devenit clasice îndrăgite.

A crescut în sărăcie, pe dealurile din Kentucky

Loretta Webb s-a născut în 1932, fiind unul dintre cei opt copii Webb crescuți în Butcher Hollow din orașul minier Appalachian Van Lear, Kentucky. În copilărie, Lynn a cântat la biserică și acasă, chiar dacă tatăl ei protesta că toată lumea din Butcher Hollow putea auzi.

Ca tânără adolescentă, Loretta a întâlnit dragostea vieții ei în Oliver „Doolittle” Lynn, pe care îl numea cu afecțiune „Doo”. Cei doi s-au căsătorit când Lynn avea 15 ani – un fapt clarificat în 2012, după ce Associated Press a descoperit că Lynn era cu câțiva ani mai în vârstă decât spusese în memoriile sale – iar Lynn a dat naștere celui dintâi dintre cei șase copii ai lor în același an.

Cuplul s-a îndreptat curând spre statul Washington în căutarea unui loc de muncă. La început, muzica nu a fost o prioritate pentru tânăra mamă. Își petrecea zilele muncind, în mare parte, culegând capșune în statul Washington, în timp ce copiii ei stăteau pe o pătură în apropiere.

Dar când soțul ei o auzea fredonând melodii și liniștindu-și copiii să doarmă, spunea că suna mai bine decât cântărețele de la radio. I-a cumpărat o chitară Harmony de 17 dolari și i-a obținut un concert la o tavernă locală.

Abia în 1960 a înregistrat ceea ce avea să devină single-ul ei de debut, „Honky Tonk Girl”.

După ani de muncă grea și de creștere a copiilor, a spune povești cu chitara ei părea a fi o pauză.