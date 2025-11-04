A murit Gopichand Hinduja, cel mai bogat om din Marea Britanie. Povestea unui imperiu de 35 de miliarde de lire

Gopichand Hinduja, liderul uneia dintre cele mai influente și discrete familii de afaceri din lume, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. Potrivit unui purtător de cuvânt al familiei, acesta a murit marți, la Londra, după o lungă perioadă de boală. Familia Hinduja s-a aflat în 2025 pe primul loc în topul Sunday Times Rich List, cu o avere estimată la 35,3 miliarde de lire sterline. Grupul Hinduja are afaceri diversificate în domenii precum bancar, petrol, transporturi, imobiliare și divertisment și oferă locuri de muncă pentru peste 150.000 de oameni la nivel global, notează The Guardian.

Supranumit „GP”, Gopichand Hinduja a condus imperiul familiei alături de fratele său mai mare, Srichand, care a murit în 2023. Cei doi s-au mutat din India în Londra în anii 1970, continuând acolo expansiunea grupului fondat de tatăl lor, Parmanand Hinduja.

Povestea familiei începe în 1914, când Parmanand Hinduja a fondat o mică afacere de comerț cu ceai, condimente și covoare, într-o regiune care făcea parte atunci din India Britanică (astăzi Pakistan). În timp, activitățile s-au extins în Orientul Mijlociu și Europa, transformând grupul într-un conglomerat internațional.

Sub conducerea fraților Gopichand și Srichand, familia a făcut o serie de achiziții importante: în 1987 a preluat compania Ashok Leyland, parte a fostului colos auto britanic British Leyland, și în anii ’80 a cumpărat Gulf Oil de la gigantul american Chevron.

De-a lungul carierei sale, Gopichand Hinduja a fost și protagonistul unor controverse. În anul 2001, presa britanică a relatat că acesta ar fi scris o scrisoare către ministrul Peter Mandelson pentru a-l sprijini pe fratele său, Prakash, în obținerea unui pașaport britanic. În aceeași perioadă, familia Hinduja a donat 1 milion de lire sterline pentru proiectul Millennium Dome, coordonat de Mandelson.

În plan imobiliar, familia deține o serie de proprietăți istorice în Londra, inclusiv un conac din secolul al XVIII-lea de pe Carlton House Terrace, aflat în apropierea Palatului Buckingham.

Una dintre cele mai spectaculoase investiții recente este transformarea fostului sediu al Ministerului Britanic al Războiului – Old War Office (OWO) – într-un complex rezidențial de lux. Un apartament cu patru dormitoare din acest ansamblu s-a vândut cu peste 40 de milioane de lire sterline.

Deși proiectul trebuia să includă 8.000 de metri pătrați de locuințe accesibile, consiliul local Westminster a renunțat la această cerință, după ce reprezentanții familiei au susținut că prevederea ar fi „economic imposibil” de respectat.

Deși s-a aflat la vârful unuia dintre cele mai puternice conglomerate din lume, Gopichand Hinduja a preferat întotdeauna discreția. A fost cunoscut pentru stilul său de viață rezervat și pentru implicarea constantă în activități filantropice prin fundația familiei.

El lasă în urmă soția sa, Sunita, cei doi fii – Sanjay și Dheeraj – și fiica lor, Rita. Familia Hinduja continuă să administreze imperiul global care poartă numele lor, consolidând o moștenire construită în mai bine de un secol.