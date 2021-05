A murit Bogdan Dumitrescu, fost redactor-şef la Pro TV. Avea doar 53 de ani şi lasă în urmă o carieră marcată de numeroase realizări profesionale de marcă. Printre altele, Bogdan Dumitrescu a fost redactor-șef la Pro TV și a lucrat 22 de ani în advertising. Datorită calităţilor sale, acesta a fost director de creaţie la Saatchi & Saatchi, GMP Advertising, Grey Worldwide, conform adplayers.ro. Fiul lui Bogdan Dumitrescu a anunţat că tatăl său va fi înmormântat la Oneşti, oraşul natal.

„Publicitarul Bogdan Dumitrescu a primit aprecieri pentru SMS, volumul sau de debut, atat de la colegi de breasla precum Florin Dumitrescu, Dragos Olteanu sau Razvan Exarhu, dar si de la Mircea Cartarescu, toti prezenti la evenimentul de lansare al cartii de debut care facea inca din 2009 radiografia unei lumi espre care spunea ca «Este o lume rea, dura, fara sentimente, fara suflet.»

(…) Bogdan Dumitrescu s-a nascut la 15 aprilie 1968 in Onesti. A absolvit Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti, unde a fost preparator (1995-1996) la Catedra de Literatura Comparata.

Inainte de cariera in publicitate a lucrat in media, incepand din 1993, cand a fost redactor la Pro Fm si Radio Total. A devenit mai apoi seful Biroului de Presa al Fundatiei Culturale Romane, redactor la TVR International, redactor sef la ProTV, referent de specialitate in Consiliul National al Audiovizualului.

A publicat cronica de carte in Romania Literara, cronica de publicitate in Dilema, eseuri, proza in Romania Literara, Dilema, Dilemateca, Arc, Contemporanul, Contrapunct etc. Este autorul piesei Viata lui Max Ionescu, difuzata la Radio Romania Cultural in 2006. Mai mult despre volumul SMS al Lui Bogdan Dumitrescu, care ar trebui sa fie lectura obligatorie in culturile organizationale, in articolul AdPlayers de la lansare in 2009”, se arată pe adplayers.ro.