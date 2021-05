Iulia Vântur, fosta vedetă TV în România, s-a mutat de mai mulți ani în India, după ce a început o relație cu actorul Salman Khan. Fosta prezentatoare de la Pro TV a vorbit despre viața pe care o are departe de țara natală și de succesul de care se bucură.

„Eram într-o seară în primele mele călătorii în India cu o gașca de prieteni şi m-au rugat să cânt o piesă în română. Am ales colindul La Betleeem colo în jos, acel colind pe care îl cânt în fiecare an părinților mei de Crăciun. Le-a plăcut şi au dorit să facă o piesă şi a devenit numărul 1”, a spus Iulia Vântur în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3.

Iulia Vântur s-a consacrat ca prezentatoare a emisiunii „Dansez pentru tine”

După ce a făcut primii pași în televiziune, la Iași, Iulia Vântur a devenit o vedetă odată cu rolul primit, acela de prezentatoare a emisiunii „Dansez pentru tine”. Ca partener în cadrul show-ului îl avea pe Ștefan Bănică. Pe Salman Khan l-a întâlnit în anul 2011 la un festival de film din Dublin, în Irlanda, acolo unde actorul și producătorul indian își promova o peliculă. Iulia Vântur s-a mutat în India și a debutat în cinematografie în anul 2014.

„Din punct de vedere emoțional, simt că am crescut foarte mult”

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos de ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus. Am învățat că sunt puternică acolo, am învățat că mai am pe mine și asta este cea mai bună lecție, este lecția vieții mele.

Călătoria asta pe care am făcut-o în India cu siguranță aveam nevoie de ea. Din punct de vedere emoțional, simt că am crescut foarte mult. Chiar și profesional, am experimentat atât de mult, am descoperit atât de mult chiar și prin experiențele astea profesionale, dar mai ales prin cele personale și așa cum spuneam: avându-te doar pe tine, înveți atât de multe despre tine, despre viață, despre oamenii din jur și înveți, de fapt, cum să îţi manageriezi viața, de fapt.

Eu știam că pot, dar pentru părinții mei, una la mână pentru că sunt singurul copil, sunt fată și sunt într-o țară străină, la ei grijă e și mai mare”, a mai spus Iulia Vântur.