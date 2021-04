Astfel, documentându-mă cu privire la ce a mai spus Mircea Cărtărescu despre Vlad Voiculescu –îi face reclamă demult- am dat peste o chestie absolut senzațională, petrecută în urmă cu vreo nouă ani, în vara lui 2012.

Emisiune de Mirel Curea

Atunci când Mircea Cărtărescu, într-un interviu din „Formula AS”, având o referire la referendumul de demitere a președintelui României din vremea aceea, Traian Băsescu, (bineînțeles, Mircea Cărtărescu pleda pentru menținerea la putere a lui Traian Băsescu) a spus niște chestii extraordinare. A povestit un episod fantastic.

„Am avut de ales între a tăcea complet, adică a-mi da demisia de la ziar…”

Scria la Evenimentul Zilei pe atunci.

„… și a reveni la comentariul politic. Am vorbit întâi cu soția mea și am pus-o în gardă cu ce s-ar putea întâmpla dacă mă implic, căci de data asta nu mai e glumă și riscurile sunt reale. În ultima vreme am ajuns să mă tem de arestare, de persecuții politice. Am ajuns în punctul de unde totul devine posibil. Numai că sunt decis să merg mai departe și să scriu ce cred, în ciuda acestor în ciuda acestor strângeri de inimă, uneori greu de suportat.”

Visul. Cu Mircea Cărtărescu

Domnule, am eu un simț al umorului bizar? Am tot recitit și am tot râs de câte ori am recitit. „Am vorbit întâi cu soția mea și am pus-o în gardă cu ce s-ar putea întâmpla dacă mă implic…”

Nu știu dacă vă imaginați scena implicării, așa cum cred că o vedea Cărtărescu, în timp ce se dădea erou în fața nevestei. Scena ar fi trebuit să sune cam așa: