A ieșit soarele pe strada artiștilor! Nu mai fac față de atâtea concerte! Relaxarea măsurilor a fost cadoul lor de Crăciun

Anul 2020 a venit cu o veste înfiorătoare pentru artiști, amânarea tuturor concertelor, dar a ieșit soarele în 2021. Aceștia au supraviețuit cu greu din cauza măsurilor împotriva COVID-19, iar o parte din ei au fost nevoiți să se reorienteze.

La începutul acestei luni, prin hotărârea CNSU nr. 112, au fost aprobate o serie de măsuri de relaxare. Printre acestea, s-a decretat că în noaptea de Revelion se vor putea organiza petreceri în aer liber, fără limită de participanți sau oră de închidere, singura condiție fiind purtarea măștii. Și restaurantele vor putea rămâne deschise toată noaptea de Crăciun și Anul Nou, însă cu un grad de ocupare de 50% și cu certificat verde care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală. Artiștii, hotelierii și organizatorii de evenimente sunt mai fericiți ca niciodată.

Unde cantă artiștii de Revelion?

Mihai Trăistariu a primit cea mai grea lovitură în 2020, a avut doar 4 concerte. Anul acesta, de Revelion, artistul cantă în 6 locuri.

„Eram obișnuit ca în noaptea dintre ani să am 7-8 concerte în diverse locații de la munte. Începeam de la 7 seara și până la 3-4 dimineața tot cântam. Aveam concerte și la târgurile de Crăciun: în 2019, spre exemplu, am avut 11. Artiștii sunt cap de listă în această pandemie, suntem cei mai defavorizați, vai de capul nostru. Am vorbit cu mai mulți colegi de breaslă și lumea e îngrozită; cine a putut, s-a reprofilat, alții sunt muritori de foame. Nu mă refer la artiștii mari, care au economii, ci la cei mici, la sunetiști, instrumentiști, dansatori etc.”, povestea Trăistariu.

„Voi fi pe 23 decembrie la Târgul de Crăciun de la Deva, pe 24 la târgul de la Slobozia și pe 25 la un resort din Sinaia. De Revelion o să cânt tot așa la niște resorturi mai sofisticate de la munte”, a declarat artistul.

Nicu Paleru este un alt artist fericit! Acesta a cerut 10.000 de euro pentru cântarea de Revelion și a primit sute de oferte.

„De abia aștept să petrec cu ploieștenii mei și nu numai. Am înțeles că vin invitați din Buzău, Galați, Constanța, precum și mulți prieteni de-ai mei din diaspora care așteptau cu interes locația unde voi cânta de Revelion”, adaugă artistul.

Maria Dragomiroiu și Mioara Velicu își vor petrece Revelionul departe de România. Acestea au primit o ofertă de nerefuzat în America.

„Am refuzat oferte în Spania și Italia ca să rămânem acasă de Crăciun. Pentru noi, familia e totul”, au spus aceștia.

Artistele au mărturisit că vor intra în anul 2022 în America și îi vor bucura pe românii din New York, potrivit Click.