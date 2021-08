Mihai Trăistariu, o nouă relație care s-a încheiat dureros. Iubita artistului se uita prea mult la Dorian Popa

Mihai Trăistariu (41 de ani) nu prea are noroc în dragoste. Dovadă stă și ultima poveste pe care a trăit-o alături de o fată mai tânără decât el. Artistul a vorbit despre perioada tumultuoasă prin care a trecut alături de fata respectivă, care i-a dat mari bătăi de cap. În condițiile în care el avea planuri de viitor.

Ce nu a mers la ultima relație pe care a avut-o Mihai Trăistariu

„Fetele le atrag și fără bani. Nu mai funcționez așa de multă vreme. Simt dinainte de a mă întâlni cu o fată dacă e pentru bani sau nu. Eu sunt timid, într-un fel, și la început mă lăsam ales, dar acum le aleg eu pe ele. Ultima relație a durat doi ani. Eu mi-am ales-o și știu deja cum să aleg, am experiență. La început eram mai copil, mai naiv, aruncam cu banii peste tot, dar acum nu mai fac așa”, a spus Mihai Trăistariu pentru cancan.ro.

Relația respectivă s-a încheiat la finalul anului trecut, după cum a afirmat cântărețul. „Da, în decembrie am încheiat ultima relație. Pe 20 decembrie a plecat din țară și s-a încheiat. Nu ne-am certat, dar nu ne mai potriveam și nu mai aveam nimic în comun. Am stat doi ani împreună și am ajuns la concluzia că nu suntem suflete pereche.

„Ea voia la club iar eu nu sunt cu gălăgia”

Ea era din București și ne întâlneam pe unde apucam. Am mai stat și pe la mine, am mai stat și pe la hoteluri prin București. Am o tendință proastă de a-mi alege fete de 20 de ani, când eu fac 40. Aici e greșeala. Trebuie să-mi iau fete de vârsta mea pentru că gândim la fel.

Erau diferențe, ea voia la club iar eu nu sunt cu gălăgia. Și uite așa, nu ne potriveam. A durat ceva pentru că ne-am potrivit la unele lucruri, dar per total nu.

Avea tendința să flirteze și nu-mi plăcea chestia asta. Eu primesc câte 4-5 mesaje pe zi de la fete care îmi trimit poze, vor să se întâlnească și eu rezist tuturor tentațiilor. Deci, eu chiar primesc „oferte” și tu primești una pe lună și aproape că-i dau curs. Deci, ea era foarte impresionată dacă primea un mesaj de la un băiat.

„Stai pe telefon toată ziua și te uiți pe YouTube la Dorian Popa”

Eu nu făceam crize de gelozie, dar ea era cât pe ce să mă înșele, iar eu nu dădeam curs avansurilor. Eu sunt un tip foarte corect într-o relație. Cât timp am relație nu merg în altă parte, dacă nu am atunci pot să am aventuri”, spus Trăistariu, care a continjat.

„Am avut o discuție de aproximativ o oră, după care am ajuns la această concluzie. Pentru că, oricum, de abia ne vedeam prin casă. Eram chiar la mine la mare, la Constanța, și i-am zis: „Uite, vezi, eu am venit și tu nici măcar nu te-ai ridicat de pe canapea. Stai pe telefon toată ziua și te uiți pe YouTube la Dorian Popa, iar eu toată ziua am treabă și când vin acasă nu mă vezi. ” Devenisem invizibil pentru ea.”