Piesele tale sunt auzite în toată Europa, dar românii știu foarte puține lucruri despre tine. Cine e cu adevărat Alex Parker?

Mă consider un om super pasionat, am 25 de ani și fac muzică de când mă știu. Este activitatea mea preferată, cea de care mă îndrăgostesc pe zi ce trece mai mult. Acum ceva timp mi-am dezvoltat și propriul business, împreună cu prietenii mei cei mai buni, casa de discuri Creator Records, locul în care dezvoltăm artiști și lansăm muzică peste hotare.

De unde pasiunea pentru muzică? Când și cum ai avut primul contact?

Am început să cânt înainte de a învăța să vorbesc. Îmi amintesc cum fredonam tot ce auzeam prin casă sau la radio. Chiar dacă nu știam toate cuvintele, eu mormăiam cum puteam. Primul contact cred că a fost atunci când am primit un walkman și câteva casete, când aveam 4 ani, iar de ziua mea, la 6 ani, părinții mi-au făcut cadou o orgă. La 14 ani am avut și primele concerte, când făceam parte din trupe rock. Adolescența mi-a fost marcată de 300 de concerte de care îmi aduc aminte cu drag, care m-au format atât ca muzician, cât și ca artist.

Ai fost autodidact sau ai lucrat cu profesiniști până ți-ai găsit propriul drum?

La 6 ani am început cursurile de pian. N-au durat mult însă, deoarece eu nu puteam să înțeleg motivul pentru care trebuia să învăț piese compuse de alții, în loc să învăț eu să le compun. Practic așa a început aventura. Am fost autodidact o bună perioadă, până când, la 14 ani, am început cursuri de teorie muzicală și canto. În același timp începuse să mă atragă și producția muzicală, mai exact atunci când am auzit primele piese la Skirllex. În mintea mea s-a aprins un beculet atunci. Simțeam pentru prima dată energia muzicii rock într-un context electronic, moment în care m-am hotărât că asta vreau să fac și eu. La 19 ani am intrat „sub aripa” lui Marius Moga, alături de care am crescut de la nivelul de bedroom producer la hit maker. Am compus împreună piese din proiectul Alex Parker și multe piese pentru artiștii din România. La 24 de ani am fondat Creator Records și am plecat în America să cunosc și mai bine această industrie.

M-am uitat pe Instagramul tău și ești un artist cameleonic, din punct de vedere al imaginii. Cine se ocupă de stilul tău vestimentar și de tot ce înseamnă imaginea ta?

Pentru un artist, stilul vestimentar este estențial și se află în interdependență cu muzică pe care o promovează. Este o expresie a creativității, o primă impresie de impact și o voce care vorbește fără cuvinte. Cel mai mult am învățat despre modă și stil de la Vicențiu Oktavianus, din trupa Speakers. Colaborăm de foarte mult timp atât pe parte muzicală cât și pe styling, urmând ca vara aceasta să scoatem primele articole din colecția de merch Alex Parker.

Știu că ai luat nota 10 la BAC la Info, așa că te rog să ne explici ce înseamnă NFT și ce rol are în industria muzicală?

Eu am dat BAC-ul, iar povestea cu nota 10 este legată de matematică, însă am fost pasionat de mic și de informatică și IT. În clasa a 9-a chiar am făcut un referat despre bitcoin. Era 1$ atunci, am primit nota 6, deoarece am detaliat la ce se folosea pe vremea aceea moneda. Acum singura reacție este „V-am spus eu”. în momentul de față orice poate să fie un NFT, pentru că, de fapt, este un certificat de autenticitate pe care creatorul, fie el artist, content creator sau muzician, il oferă oentru token-ul respectiv. Este considerat de mulți vizionari ca fiind titlu de proprietate 2.0. Tehnologia blockchain ar putea inova foarte mult sectoarele de infrastructură, fie că vorbim de sisteme de plăți, administare drepturi de autor și așa mai departe.

Ce ne poți spune despre noua ta piesă și despre tot conceptul din spatele ei, ținând cont că are legătură cu NFT și tot ce înseamnă monedele virtuale?

„I Want The Money” a luat naștere acum 2 ani, pe vremea când făceam prima mea excursie în Los Angeles. Când am scris piesa, împreună cu HERA, am simțit un potențial mare și am avut o viziune cu un clip extravagant și foarte haios în același timp. Am păstrat-o în sertar, cu toate că au existat oportunități de lansare, până când am văzut pe internet nebunia cu Wall Street Bets, tot ce se întâmplă pe piața cryptp și tweet-urile lui Elon Musk. Atunci mi-am dat seama că este momentul oportun, așa că i-am sunat pe cei de la Elrond, o companie românească ce dezvoltă o tehnologie incredibilă și foarte apreciată în străinătate, să le explic faptul că aș vrea să fac un videoclip NFT cu piesa. După ce au ascultat-o și am discutat planul, am bătut palma și, practic, așa s-a marcat, în premieră mondială, prima colaborare dintre un artist și o firmă de crypto. Videoclipul portretizează goana după bani, într-o manieră ce aduce la viață personajele „memes” de pe internet și reprezintă totodată cel mai complex material audio-vizual pe care l-am creat până în ziua de azi.

Spuneai într-un interviu că ai vrea să colaborezi cu Elon Musk. Despre ce proiect este vorba?

Este vorba despre crearea unei tehnologii de reconstrucție a celulelor de păr (cili) din urechea internă. Din cauza expunerii îndelungate la surse de zgomot mare, în adolescență am dezvoltat Tinnitus, simptom de care suferă peste 12% din populația planetei. Ete un țiut pe care îl auzi non stop și până în prezent nu s-a găsit soluție. De aproape 10 ani studiez fenomenul și am câteva idei. Mi-au atras atenția proiectul Neuralink al lui Elon Musk și conceptul de a conecta creierul la computer. Dacă ajunge tehnologia suficient de departe încât să se poată rescrie și codul genetic, atunci am putea avea o rezolvare, întrucând deși cilii nu sunt regenerabili la mamifere, la păsări sunt.