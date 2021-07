Alexandru Cicâldău (24 de ani), mijlocașul echipei CS „U” Craiova, se pregătește să facă pasul la Galatasaray Istanbul, una dintre forțele fotbalului din Turcia. Internaționalul român, care avea o clauză de reziliere de 10 milioane de euro, ar fi fost vândut deja de olteni. Anunțul transferului a fost făcut de Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

Dumitru Dragomir a anunțat transferul lui Alex Cicâldău de la Craiova la Galatasaray

„Am auzit un zvon și e în premieră ce vă spun. Craiova s-a despărțit azi de cel mai bun jucător al lor. A fost vândut la Galatasaray pe 6 milioane de euro, plus 20% dintr-o vânzare ulterioară. E un record nemaivăzut. Becali și Rotaru sunt dați dracu”, a anunțat Dumitru Dragomir la Pro X.

Craiova l-a cumpărat pe mijlocașul Alexandru Cicâldău, în anul 2018, și a plătit suma de 1 milion de euro. Acum, el este cotat de siteul de profil, Transfermarkt, la 6,5 milioane de euro. Pentru olteni a reușit 33 de goluri și 16 de pase decisive în 128 de partide. La echipa națională a României a evoluat de 13 ori și a marcat două goluri.

Mijlocașul român, lăudat de Gică Craioveanu. Ioan Becali nu confirmă mutarea

„Alex acoperă mai multe poziții, e un jucător agresiv, chiar și când nu are mingea la picior. Are și ultima pasă, dar poate să și marcheze” Mirel Rădoi, selecționer România „Când am spus, acum un an, că Alex se va vinde pe 8-9-10 milioane de euro, lumea râdea de mine. E fotbalist de top, face diferența!”, spunea fostul atacant Gică Craioveanu despre Alex Cicâldău.

Impresarul Ioan Becali a spus că el nu știe nimic de niciun transfer. „Dacă domnul Dragomir a spus că s-a făcut transferul, poate l-a făcut dânsul. Eu nu ştiu nimic, deocamdată, de vreun transfer la Galatasaray, nici al lui Cicâldău, nici al altcuiva”, a afirmat Giovanni Becali pentru digisport.ro.