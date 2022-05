A 83-a zi de război. Lviv, între șuierăturile gloanțelor și vaietele oamenilor. Atac cu rachete în vestul Ucrainei. VIDEO/UPDATE

UPDATE 13: Toate comunitățile din regiunea Kiev au din nou acces la apă.

Doar unele case din Hostomel rămân fără apă din cauza lipsei de electricitate, a declarat șeful Administrației militare regionale din Kiev, Oleksandr Pavliuk.

UPDATE 12: Ucraina a distrus un depozit de combustibil rusesc în apropiere de Chornobaivka, în regiunea Herson, scrie ziarul Kyiv Independent.

În aceeași zonă, Rusia a introdus permise de ședere pentru a restricționa circulația cetățenilor.

De asemenea, forțele ruse blochează rutele de ieșire din zonă, a declarat șeful adjunct al Consiliului regiunii Herson, Iuriy Sobolevsky.

UPDATE 11: În noaptea de luni spre marți, orașul Lviv, capitala neoficială a Ucrainei, ar fi suferit atacuri militare continue din partea forțelor armate ruse. Potrivit rapoartelor presei ucrainene, unul dintre atacurile cu rachete a fost catalogat drept cel mai mare de la începutul războiului.

Guvernatorul regiunii Lviv, Maksym Kozytsky, a declarat că exploziile au vizat terenul de antrenament militar din districtul Yavoriv, dar au fost descurajate cu succes.

Primarul din Lviv, Andriy Sadovy: „Să le mulțumim celor care ne mențin cerul în siguranță! În cursul dimineții (de marți – n.r.) vom oferi informații mai precise. Aveți grijă de voi înșivă și nu ignorați alarmele de raid aerian”.

UPDATE 10: Colonelul Serhiy Grabski, expert militar din Ucraina, a declarat într-un interviu pentru RBK: „Am exclus deja aproape complet posibilitatea fizică a unei debarcări rusești pe mare – pur și simplu nu au suficiente nave. Iar aterizarea pe calea aerului este extrem de riscantă”.

Un sat din vestul Rusiei ar fi fost atacat de ucraineni

UPDATE 9: Un sat din provincia Kursk, situată în vestul Rusiei, la granița cu Ucraina, a fost vizat încă din primele ore ale dimineții de focuri de armă ucrainene, a declarat guvernatorul regional Roman Starovoit, potrivit Reuters.

Nu s-au înregistrat victime umane, deși trei case și o școală au fost avariate.

Gărzile de frontieră rusești au ripostat pentru a reprima tirurile cu arme de calibru mare asupra satului de frontieră Alekseyevka, a scris Starovoit pe aplicația de mesagerie Telegram.

În altă ordine de idei, ieri seară, centrul de afaceri Dm Tower, cu 18 etaje – aflat încă în construcție – de pe malul Novodanilovskaia din Moscova, a luat foc, potrivit agenției de știri Nexta.

În fotografia postată de mass-media se poate vedea fumul întunecat care iese de la ultimul etaj al clădirii.

Un constructor care a lucrat pe șantier a declarat corespondentului MSK1.RU că incendiul s-a produs de fapt la ultimul etaj. „Da, o cameră a luat foc”, a spus el.

Rușii și-au schimbat strategia

UPDATE 8: Retragerea rușilor din jurul Harkovului este diferită de retragerile anterioare ale rușilor din jurul Kievului și din alte orașe, în sensul că rușii încearcă să păstreze o poziție în Ucraina, a informat Institutul pentru Studiul Războiului în ultima evaluare a conflictului militar.

Gruparea rusă din jurul orașului Harkov încearcă, în mod special, să mențină granița și să împiedice trupele ucrainene să avanseze mai la nord.

Este posibil ca trupele rusești să încerce să mențină poziții în Ucraina și să continue loviturile de artilerie asupra pozițiilor ucrainene pentru a împiedica forțele ucrainene să ajungă în raza de acțiune a tuburilor sau a rachetelor de artilerie de la periferia Belgorodului, un oraș important din Rusia și un centru cheie al efortului militar rusesc.

Alternativ, rușii ar putea spera să desfășoare o contraofensivă pentru a se împinge înapoi spre sud, spre Harkov, deși este foarte puțin probabil ca un astfel de efort să aibă succes.

Amploarea neorganizării autorităților ruse

Există o fricțiune tot mai mare între administrațiile de ocupație ruse și colaboratorii pro-ruși din zonele ocupate din Ucraina, în timp ce în interiorul Rusiei, bloggerii militari sunt din ce în ce mai mult în concordanță cu evaluările occidentale privind eșecurile militare rusești, a mai informat Institutul pentru Studiul Războiului.

Forțele ruse din Zaporizhia, au „conflicte serioase” cu colaboratorii din cauza „conflictelor interpersonale de putere”, în regiunea Zaporizhia, potrivit administrațiilor militare din regiune.

Un cunoscut colaborator din Zaporizhia l-a acuzat pe guvernatorul instalat de ruși în zonă că i-a furat indemnizația de 10.000 de ruble. Consilierul primarului din Mariupol, Petro Andrișcenko, a afirmat, în plus, că rudele celor mobilizați în forțele Republicii Populare Donețk (DNR) organizează un protest în masă împotriva mobilizării în orașul Donețk.

Deși institutul citat nu poate verifica independent aceste afirmații, o astfel de nemulțumire în rândul elementelor de ocupație sugerează o lipsă generală de planificare din partea autorităților ruse în zonele ocupate, agravată acum de pierderile tot mai evidente ale Rusiei.

Carne de tun slab antrenată pe linia frontului

Între timp, Institutul pentru Studiul Războiului a prezis că „dezamăgirea continuă a milblogerilor pro-ruși față de efortul de război al Rusiei poate alimenta nemulțumirea în Rusia însăși, mai ales dacă Moscova continuă să preseze eforturile de recrutare, care trimit carne de tun slab antrenată pe linia frontului”.

Unul dintre acești bloggeri, Igor Strelkov, a susținut că ofensiva rusă pentru a cuceri Donbasul a eșuat în cele din urmă și că „nici măcar o singură așezare mare” nu a fost eliberată.

Strelkov a remarcat că preluarea orașului Rubizhne, un oraș din Luhansk, este relativ nesemnificativă, deoarece a avut loc înainte ca noua ofensivă din Donbas să debuteze.

Strelkov a declarat că este puțin probabil ca forțele rusești să elibereze Donbasul până la vară și că trupele ucrainene își vor menține pozițiile din jurul orașului Donețk.

Strelkov a subliniat în mod special că eșecurile rușilor de până acum nu l-au surprins, deoarece intenția comandamentului rus a fost atât de evidentă pe tot parcursul operațiunii încât trupele ucrainene știu exact cum să răspundă cel mai bine și avertizează că trupele rusești luptă până la epuizare în conformitate cu „regulile propuse de inamic”.

Principalele lupte au loc în Donețk

UPDATE 7: Rusia își desfășoară principalele eforturi de luptă în regiunea Donețk, a anunțat Statul Major ucrainean în actualizarea de la ora 06.00, adăugând că forțele ucrainene au respins 11 atacuri în Donețk și Luhansk în ultimele 24 de ore, distrugând echipamente militare, inclusiv cinci tancuri, un sistem de rachete antiaeriene Tor, șase sisteme de artilerie și 12 vehicule blindate de luptă.

De asemenea, a precizat că avioanele rusești au „distrus infrastructura civilă și militară din zona operațională estică și instalațiile industriale din adâncul Ucrainei”, fără a oferi mai multe detalii.

În Harkov, unde forțele ucrainene ar fi respins forțele rusești până la granița cu Rusia, „principalele eforturi ale inamicului se concentrează pe menținerea pozițiilor lor și pe împiedicarea avansării trupelor noastre”.

Statul Major a mai informat că întocmește un raport separat privind „pierderile totale ale inamicului”, care va fi publicat în curând. A fost foarte dificil să se verifice amploarea pierderilor rusești în război.

Moscova a publicat ultima dată datele privind victimele la sfârșitul lunii martie, recunoscând că 1.351 de soldați ruși au fost uciși și 3.825 răniți în prima lună de război. Guvernul nu a mai făcut publice alte informații despre victimele din ultima lună și jumătate, cu excepția faptului că a spus că acestea au fost „semnificative”.

Estimările occidentale au fost de 10 sau chiar de 20 de ori mai mari, unii sugerând că Rusia a pierdut mai mult de 30.000 de soldați de la începutul războiului.

Se anunță posibile lovituri de artilerie în masă

UPDATE 6: Amploarea pagubelor lăsate în urmă de trupele ruse la nord de Kiev ilustrează disponibilitatea Rusiei de a folosi artileria în zonele locuite, a transmis Ministerul britanic al Apărării în ultima actualizare a informațiilor, adăugând că este posibil ca Moscova să se bazeze mai mult pe artilerie în Donbas în următoarele săptămâni.

În regiunea Cernihiv, la nord de Kiev, se estimează că aproximativ 3.500 de clădiri au fost distruse sau avariate în timpul avansului abandonat al Rusiei spre capitala ucraineană. 80% din pagube au fost provocate clădirilor rezidențiale.

Amploarea acestor pagube indică faptul că Rusia este pregătită să folosească artileria împotriva zonelor locuite, cu o minimă atenție la discriminare sau proporționalitate.

Rusia a recurs probabil la o încredere tot mai mare în bombardamentele de artilerie fără discriminare din cauza capacității limitate de achiziție a țintelor și a lipsei de dorință de a risca să folosească avioane de luptă în mod curent dincolo de propriile linii de front.

În săptămânile următoare, este probabil ca Rusia să continue să se bazeze în mare măsură pe loviturile de artilerie în masă, în timp ce încearcă să recupereze impulsul în avansarea sa în Donbas.

Vânzările de carburanți au fost oprite la benzinăriile Shell din Rusia

UPDATE 5: Vânzările de carburanți au fost suspendate la sute de benzinării din Rusia care aparțin gigantului petrolier Shell. Anterior, compania a informat că se retrage din Rusia din cauza războiului din Ucraina.

La pompele Shell din Rusia au apărut anunțuri că, începând cu 15 mai, nu se mai vinde combustibil, relatează agenția de presă Interfax. Shell vinde toate cele 411 benzinării pe care le deține în Rusia celui de-al doilea mare producător de petrol al țării, Lukoil.

„Toate livrările de combustibil au fost suspendate la stațiile acoperite de acordul cu Lukoil, în timp ce magazinele și cafenelele rămân deschise deocamdată”, a declarat un reprezentant al Shell, citat de Interfax.

Turcia ar putea încetini aderarea la NATO a Suediei și Finlandei

UPDATE 4: Președintele Turciei a declarat că nu va aproba candidatura Suediei sau a Finlandei la NATO, acuzându-le că adăpostesc teroriști și anume grupări militante kurde.

Conform termenilor NATO, membrii sunt de acord să se ajute reciproc dacă se confruntă cu un atac armat. Procesul de ratificare ar fi trebuit să dureze până la un an – chiar și fără obiecțiile Turciei.

Norvegia, Islanda și Danemarca au transmis că își vor sprijini „vecinii nordici” prin „toate mijloacele necesare” în cazul în care aceștia vor fi atacați înainte ca cererile lor de aderare la NATO să fie aprobate.

Un sprijin similar a fost oferit de SUA, Marea Britanie, Germania și Franța, dar fără garanții obligatorii din punct de vedere juridic de ajutor militar.

Decizia Suediei – ca și a Finlandei – de a se alătura alianței militare a fost salutată de aproape toți membrii alianței de 30 de membri. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că sprijină pe deplin acest demers. Totuși, orice cerere de aderare trebuie să fie aprobată în unanimitate de toți membrii NATO.

Luptătorii de la uzina Azovstal sunt „eroi ai timpului nostru”

UPDATE 3: Statul Major al armatei ucrainene a transmis că luptătorii evacuați de la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol sunt „eroi ai timpului nostru”. Șefii armatei au declarat că determinarea trupelor ucrainene a forțat Rusia să mențină aproximativ 20.000 de soldați în jurul orașului și „a împiedicat punerea în aplicare a planului de cucerire rapidă a Zaporizhziei”.

„Forțarea forțelor de bază ale inamicului în jurul Mariupol ne-a dat ocazia să pregătim și să creăm frontierele defensive pe care trupele noastre sunt prezente și astăzi și să oferim un contrapunct decent agresorului”, se arată în mesajul transmis de Statul Major.

„Am obținut timpul necesar în mod critic pentru a crea rezerve, a regrupa forțele și a obține ajutor de la parteneri”, au mai precizat șefii militari, într-un comunicat publicat pe una dintre rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, unii luptători au rămas blocați la uzină. Măsurile pentru „salvarea apărătorilor care rămân pe teritoriul Azovstal sunt în curs de desfășurare”.

Volodimir Zelenski: Ultima zi de război a fost una dificilă

UPDATE 2: Cea de-a 82-a zi de război a fost una „dificilă”, a spus președintele Volodimir Zelenski într-un discurs publicat pe pagina sa de socializare în noaptea de luni spre marți.

„Datorită acțiunilor militarilor ucraineni – Forțele Armate ale Ucrainei, serviciilor de informații, echipei de negociere, Comitetului Internațional al Crucii Roșii și Națiunilor Unite, sperăm că vom reuși să salvăm viețile băieților noștri”, a spus Volodimir Zelenski.

„Printre ei se află și răniți grav. Acestora li se oferă ajutor medical. Vreau să subliniez: Ucraina are nevoie de eroi ucraineni în viață. Acesta este principiul nostru. Cred că orice persoană adecvată va înțelege aceste cuvinte”, a spus președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski a adăugat că munca „pentru a-i aduce pe băieți acasă” continuă la Mariupol, în timp ce rușii fac ravagii în estul țării.

Trupele ucrainene „resping atacurile constante în acele zone în care Rusia încearcă încă să avanseze”, a spus Volodimir Zelenski, indicând orașul Severodonetsk ca fiind una dintre principalele ținte ale Rusiei. Aici, în urma bombardamentelor din noaptea de luni spre marți, 10 persoane au fost ucise.

Potrivit șefului administrației regionale din Luhansk, Serhiy Haidai, este extrem de dificil să se verifice terenul din cauza noilor atacuri militare.

UPDATE 1: Ministerul Apărării de la Kiev a confirmat că o operațiune de evacuare a luptătorilor din combinatul siderurgic Azovstal, aflat sub asediu, a fost în curs de desfășurare. Aproximativ o duzină de autobuze care transportau luptători ucraineni au fost văzute părăsind regiunea.

53 de luptători grav răniți au fost duși în orașul Novoazovsk, deținut de rebelii susținuți de Rusia. Alți 211 au fost evacuați folosind un coridor umanitar către o altă locație controlată de rebeli, Olenivka.

Viceministrul ucrainean al Apărării, Hanna Maliar, a declarat că cei 264 de luptători ucraineni răniți salvați de la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol vor fi dați la schimb cu soldați ruși capturați.

Știre inițială: Rusia a declarat că a fost de acord să evacueze soldații ucraineni răniți de la oțelăria Azovstal din Mariupol într-o unitate medicală din orașul Novoazovsk controlată de ruși. S-a ajuns la un acord cu reprezentanții armatei ucrainene blocați la Azovstal din Mariupol pentru evacuarea răniților, a spus un oficial rus, adăugând că va respecta o încetare a focului în timp ce aceștia vor fi duși în siguranță.

Al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei nu a fost agreat de Josep Borrell

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell a declarat că cel de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei nu a fost convenit de miniștrii de Externe ai UE. El a mai declarat că UE va ajuta Ucraina să transfere cereale din depozit în Europa, chiar și pe mare, pentru a face loc unei noi recolte.

Trupele ucrainene care apără orașul Harkov au ajuns la granița de stat cu Rusia, a declarat luni guvernatorul regional. Nu se ştie clar câte trupe ajunseseră la granița cu Rusia și unde.

Polițiștii de frontieră ucraineni au luptat luni împotriva unei incursiuni a unui grup de sabotaj și recunoaștere rusesc în regiunea de nord-est Sumi, a declarat guvernatorul regiunii Sumi.

Rusia a declarat că forțele sale au doborât trei avioane de luptă ucrainene, unul lângă Insula Șerpilor din Marea Neagră și celelalte în regiunile Mykolaiv și Harkov, în timp ce rachetele sale au continuat să lovească ținte în estul țării.

Viktor Orban anunţă că Europa se va confrunta cu o epocă a recesiunii

Premierul Viktor Orban a anunţat că urmează o perioadă a „epoci de recesiune” în Europa , în vreme ce continentul se confruntă cu creșterea costurilor energiei și cu inflația în creștere din cauza conflictului din Ucraina. Ungaria a declarat că va pregăti între 16 și 19 miliarde de dolari pentru a-și pregăti economia să renunțe la petrolul rusesc în cadrul unui nou pachet de sancțiuni propus de UE împotriva Moscovei.

UE va impune Rusiei un al șaselea pachet de sancțiuni, dar blocul va avea nevoie de mai mult timp pentru a găsi un acord, au declarat luni ministrul de externe al Luxemburgului Jean Asselborn și ministrul german de externe Annalena Baerbock.

Extinderea NATO va duce la creșterea tensiunilor în Europa, a declarat luni secretarul general al Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) condusă de Moscova.

Președintele Alexandru Lukașenko i-a îndemnat pe ceilalți membri ai CSTO să rămână uniți și a acuzat Occidentul că speră să prelungească conflictul din Ucraina pentru a încerca să slăbească Rusia cât mai mult posibil.

Putin a declarat că nicăieri nazismul nu este încurajat la nivel de stat, cu excepția Ucrainei

Obuzele rusești au ucis 10 persoane în regiunea Lugansk. În Sievierodonetsk, regiunea Luhansk din Ucraina, bombardamentele rusești au ucis zece civili. Guvernatorul regiunii Lugansk, Serhiy Haidai, a anunțat că pe 16 mai, cel puțin zece persoane au fost ucise. El crede că numărul deceselor va fi semnificativ mai mare.

Președintele rus Vladimir Putin a susținut că nicăieri nazismul nu este încurajat la nivel de stat, cu excepția Ucrainei. El a mai spus că NATO este folosită agresiv ca instrument de politică externă a SUA.

Monumentele sunt demolate în Europa, istoria este rescrisă cinic. Isprăvile celor care au contribuit la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial sunt distruse, a declarat Putin la summit-ul CSTO de la Moscova.

