72 de copii din Chișinău își așteaptă familia. Procedura de adopție durează până la nouă luni, iar monitorizarea continuă ani la rând

Republica Moldova. 72 de copii din municipiul Chișinău, 38 de fete și 34 de băieți, așteaptă să fie adoptați și să ajungă într-o familie, anunță autoritățile municipale. În prezent, majoritatea minorilor sunt plasați în servicii alternative de îngrijire, iar 15 dintre ei au nevoi speciale și necesită sprijin suplimentar.

Datele prezentate de Primăria Chișinău arată că, deși numărul adopțiilor a crescut în ultimii ani, zeci de copii continuă să trăiască în servicii de protecție, în așteptarea unor părinți adoptivi.

Procesul de adopție în Republica Moldova presupune mai multe etape și verificări riguroase, iar durata medie este estimată între șase și nouă luni. După finalizarea procedurii și integrarea copilului în familie, autoritățile continuă să monitorizeze situația timp de opt ani, pentru a se asigura că minorul beneficiază de condiții adecvate de trai și dezvoltare.

Responsabilitatea coordonării procesului revine Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în calitate de autoritate centrală în domeniu. Totodată, direcțiile teritoriale de asistență socială și protecție a familiei gestionează evidența copiilor adoptabili și a persoanelor care doresc să adopte, întocmesc dosarele și organizează programe de instruire pentru viitorii părinți adoptivi.

În cazurile de adopție internațională, un rol important îl are Consiliul Consultativ pentru Adopții, care analizează compatibilitatea dintre copil și adoptator și formulează recomandări pentru finalizarea procesului.

Legislația națională stabilește criterii clare pentru persoanele care doresc să adopte. Potențialii adoptatori trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fi împlinit vârsta de 25 de ani și să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât copilul pe care intenționează să îl adopte. Diferența de vârstă nu trebuie, de regulă, să depășească 48 de ani, cu anumite excepții prevăzute de lege.

De asemenea, persoanele care doresc să adopte trebuie să nu aibă antecedente penale, să nu fi fost decăzute anterior din drepturile părintești și să demonstreze stabilitate morală, socială și materială. În cazul cuplurilor căsătorite, legea prevede că mariajul trebuie să dureze cel puțin trei ani.

Autoritățile pot respinge cererile de adopție în situațiile în care există probleme grave de sănătate, lipsa condițiilor de trai adecvate sau alte circumstanțe care pot afecta interesul superior al copilului.

Copiii din Republica Moldova pot fi adoptați de cetățeni străini sau apatrizi doar în anumite condiții. Dacă persoanele respective au domiciliul în Republica Moldova de cel puțin trei ani, adopția poate fi realizată pe cale națională. În caz contrar, procedura este încadrată la adopție internațională.

Pentru adopțiile internaționale, legislația țării de destinație trebuie să ofere aceleași garanții și protecții copilului ca și sistemul moldovenesc. Adoptatorii sunt obligați să colaboreze cu organizații acreditate și înregistrate în Republica Moldova, care pregătesc dosarul și facilitează desfășurarea procedurii.

Dosarul de adopție trebuie să includă datele personale ale adoptatorilor, motivația adopției și disponibilitatea acestora de a primi copii cu nevoi speciale sau frați. Printre documentele obligatorii se numără actele de identitate, certificatele de stare civilă, certificatul medical, dovezile privind veniturile, cazierul judiciar și, în cazul adopției internaționale, raportul autorității competente din statul adoptator.

Cetățenii Republicii Moldova pot adopta gratuit un copil. În schimb, pentru cetățenii străini este prevăzută o taxă de stat în valoare de 3.000 de lei.

Potrivit datelor statistice oficiale, în anul 2024 au fost adoptați 107 copii la nivel național. Autoritățile susțin că, în ultimele decenii, Republica Moldova a reușit să reducă numărul copiilor din orfelinate cu aproximativ 96%. Cu toate acestea, la sfârșitul anului 2025, sistemul rezidențial mai găzduia aproape 400 de copii.

Autoritățile atrag atenția că o parte dintre copiii care așteaptă să fie adoptați au nevoi speciale sau provin din grupuri de frați, situații care reduc șansele acestora de a fi integrați rapid într-o familie. Specialiștii în protecția copilului încurajează familiile care doresc să adopte să analizeze și aceste cazuri, subliniind că minorii pot beneficia de sprijin specializat din partea statului.

Reprezentanții autorităților locale subliniază că adopția nu este doar un proces juridic, ci și unul emoțional și social, care presupune responsabilitate pe termen lung și implicare constantă din partea părinților adoptivi.