38 de copii născuți în prima zi din 2026 în Republica Moldova. Statul majorează indemnizația la naștere

Republica Moldova. Anul 2026 a început cu vești bune pentru sistemul medical și pentru familiile din Republica Moldova. În prima zi a noului an, în centrele perinatale din țară au venit pe lume 38 de copii. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, numărul nou-născuților este repartizat egal: 19 băieți și 19 fete.

Autoritățile precizează că toate nașterile au fost monofetale și au decurs fără complicații, atât pentru mame, cât și pentru nou-născuți, un indicator pozitiv pentru începutul de an.

Din totalul nașterilor înregistrate pe 1 ianuarie 2026, cele mai multe au avut loc la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde s-au născut șapte copii. Pe locul al doilea se află Spitalul Clinic Bălți, cu șase nașteri, urmat de Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, unde au fost înregistrate cinci nașteri.

Totodată, șapte copii s-au născut în patru centre perinatale private din municipiul Chișinău, ceea ce reflectă o diversificare a opțiunilor pentru viitoarele mame, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

În paralel cu începutul noului an, autoritățile au anunțat și o măsură importantă de sprijin financiar pentru familiile cu copii. Începând cu 1 ianuarie 2026, indemnizația unică la naștere a fost majorată până la 21.886 de lei, potrivit unei decizii adoptate de Guvern la 17 decembrie.

Creșterea reprezintă un plus de 536 de lei față de nivelul anterior. Potrivit autorităților, această indemnizație s-a dublat în ultimii patru ani, ca parte a politicilor de susținere a familiilor tinere.

„Vreau să menționez că, începând cu anul 2021, această indemnizație unică s-a dublat și ne propunem să o ajustăm în fiecare an, pentru a sprijini familiile care dau naștere unui copil”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei ședințe de Guvern.

Potrivit prognozelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2026 peste 36.000 de copii vor beneficia de indemnizația unică la naștere. Pentru acoperirea acestor plăți, în proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2026 sunt planificate resurse financiare în valoare de 802 milioane de lei.

În contextul sprijinului acordat familiilor, ministra Natalia Plugaru a anunțat și lansarea Programului Național de Creșe Publice. Programul prevede investiții de 380 de milioane de lei în următorii doi ani, un buget de aproximativ 20 de ori mai mare decât cel al anului curent.

Autoritățile susțin că extinderea rețelei de creșe va oferi părinților care muncesc posibilitatea de a-și lăsa copiii în condiții sigure pe durata programului de lucru. Ofertele în cadrul programului pot fi depuse până la data de 14 februarie de către primăriile localităților cu cel puțin 3.000 de locuitori.