EVZ Special 30 august 1877. Atacul de la Grivița, momentul de cotitură al Independenței. Moartea unui simbol al curajului







La 30 august 1877 (11 septembrie, după calendarul gregorian), armata română, aflată în cooperare cu trupele țariste, a lansat asaltul asupra redutelor Grivița. Acestea erau parte a sistemului defensiv construit de Osman Pașa la Plevna.

După două atacuri rusești eșuate în iulie, a venit solicitarea diplomatică expresă a marelui duce Nicolae. Ca România să intre în operațiunile din fața Plevnei. După tratative s-a marcat acceptul lui Carol I de a prelua comanda combinată. Armata română a plecat la atac. Obiectivul: spargerea inelului de fortificații al Plevnei prin capturarea pozițiilor cheie din sectorul de nord-est, între care Grivița.

Două evenimente care au schimbat balanța războiului.

Asaltul românesc a fost precedat de pregătire de artilerie, însă redutele turcești — șanțuri adânci, parapete, foc încrucișat de puști și tunuri — au opus o rezistență feroce. În după-amiaza zilei de 30 august, infanteria română a atacat în valuri, suferind pierderi grele pe teren deschis.

Luptele corp la corp, cu baioneta, au decis însă soarta Redutei Grivița nr. 1, care a fost cucerită de români, devenind primul obiectiv major luat prin atac frontal în sistemul de la Plevna. Reduta Grivița nr. 2 a rămas în mâini otomane, urmând a fi abandonată abia în toamnă, pe fondul încercuirii Plevnei.

Figura eroică a zilei a fost întruchipată de numeroși ofițeri și dorobanți, între care căpitanul Valter Mărăcineanu, căzut în fruntea subordonaților săi în timpul asaltului. Jertfa lor a cimentat moralul trupelor și a întărit prestigiul României în fața aliaților ruși, care consemnau fermitatea și disciplina militarilor români sub foc.

A intrat în oaste în 1858 ca sergent voluntar, a fost avansat sublocotenent în 1861, locotenent în 1863 și căpitan în 1868. Fiind repartizat la nou-înființatul Regiment 8 infanterie de linie. În vara și toamna lui 1877, unitatea sa a fost angajată în luptele grele de la Plevna, unde asaltul românesc din 30 august a reușit cucerirea Grivița I, cu pierderi mari. Mărăcineanu s-a numărat printre ofițerii căzuți în atacul frontal care a dat României primul succes important la Plevna.

Datele biografice din surse diferă ușor privind locul nașterii: unele îl indică la Craiova, altele la București; toate converg însă asupra datei 30 mai 1840.

Memoria publică. Numele său îl poartă o stradă lângă Grădina Cișmigiu (București) și Colegiul Tehnic „Valter Mărăcineanu”; există de asemenea monumente dedicate la Pleven (Bulgaria) și un cenotaf la Mănăstirea Samurcășești (Ciorogârla). E pomenit constant în lucrări de istorie militară drept unul dintre ofițerii-simbol ai Griviței.

Păstrarea capului de pod la nord-est de Plevna a permis fixarea unei părți din trupele lui Osman Pașa, a creat condiții pentru încercuirea completă a cetății. A pregătit terenul pentru căderea Plevnei în decembrie 1877. Pe plan politic, succesul a oferit guvernului de la București argumente solide în disputele diplomatice din 1878, când independența României, proclamată la 9 mai 1877, a intrat în regimul tratatelor internaționale.

În memoria colectivă, „Grivița” a rămas nu doar un toponim al campaniei, ci un simbol al curajului și al maturității armatei române.

Ziua de 30 august 1877 este astfel reținută drept momentul de cotitură în care România a demonstrat, sub arme, capacitatea de a-și susține cu sânge propria independență — o lecție militară și politică din care se hrănește, până azi, conștiința istorică națională.