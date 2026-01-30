„3 zile în septembrie”, noul film al lui Tudor Giurgiu, selectat pentru premiera mondială la IFF Rotterdam

Cel mai recent lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, intitulat 3 zile în septembrie, va fi prezentat în premieră mondială pe 3 februarie, în cadrul Festivalul Internaţional de Film de la Rotterdam. Producția independentă românească a fost inclusă în secțiunea Limelight a festivalului, unde figurează alături de filme realizate de regizori consacrați precum Jim Jarmusch, Park Chan-wook, Gus Van Sant, Ildikó Enyedi și François Ozon.

Participarea filmului la ediția din acest an a festivalului de la Rotterdam este susținută de Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Bruxelles. Prezența în competiția Limelight confirmă interesul internațional pentru noul proiect cinematografic al lui Tudor Giurgiu, realizat de companiile Point Film, StaySharp.Film, Libra Films și Arome 22.

„3 zile în septembrie” va fi prezentat publicului de mai multe ori pe durata festivalului. Prima proiecție va avea loc pe 3 februarie, de la ora 18:30, la LantarenVenster 1, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Alte proiecții sunt programate pe 5 februarie, de la ora 13:00, la Cinerama 1, tot cu Q&A, pe 6 februarie, la ora 21:15, la Pathé, și pe 7 februarie, de la ora 12:00, la TR Schouwburg Grote Zaal.

Filmul urmărește traseul imprevizibil al unei femei aflate într-un proces de eliberare personală și redescoperire de sine. „3 zile în septembrie” a fost realizat în luna septembrie, la Eforie Sud, în cadrul Arome Film Creative Camp, și se remarcă printr-un demers cinematografic ambițios: un plan-secvență de 65 de minute, filmat fără întrerupere. Cadrele au fost realizate în grădina Hotelului Arome 22, pe străzile și pe plaja din Eforie Sud, cu implicarea unei echipe formate din peste 70 de profesioniști.

În rolurile principale apar Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu și Maria Junghietu. Scenariul este semnat de Conrad Mericoffer, Radu Grigore și Tudor Giurgiu, iar imaginea este realizată de Alexandru Dorobanțu, aflat la debutul său în lungmetraj, după o carieră apreciată în publicitate și videoclipuri muzicale. Din echipa creativă mai fac parte Adela Cotimanis, responsabilă de scenografie, Miruna Bălașa la costume, Daniel Soare la sunet, Alex Pintică la montaj și Raluca Moldoveanu la machiaj.

Cu o medie de aproximativ 275.000 de spectatori și peste 2.000 de profesioniști din industria filmului, provenind din mai mult de 100 de țări, Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam este considerat una dintre cele mai importante platforme de descoperire și promovare a cinematografiei contemporane.

Prin sprijinirea prezenței acestui film la IFFR, Institutul Cultural Român, reprezentanța sa de la Bruxelles și Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos își consolidează rolul de promotori ai filmului românesc pe scena internațională.